校園去蔣／中正大學憂 更名恐動搖學術品牌

教育部要求校園清除威權象徵，從是否移除蔣中正銅像、改不改大樓和校名，都困擾學校；台北市建國中學校務會議曾討論是否移除蔣中正銅像，師生、家長認為移除銅像只會遺忘歷史脈絡，不如保留作為教學或活動時用來Cosplay（角色扮演）。

建國中學表示，拆除銅像和後續規畫都需要經費，但學校歷史悠久、屋齡偏高，校舍有漏水等問題需要修繕，經費有限下，會先對學生影響較大的項目優先處理，銅像下方有涉及威權文字，可讓周邊植栽長高一點自然遮擋，目前都符合法規。

北市中正高中校長江惠真表示，校方前幾年曾開會討論要不要改校名，但師生、家長都認為校名歷史悠久，與威權象徵沒有太大關聯，日前確實有校外人士詢問改名事宜，學校近日也會再討論，但是，改校名茲事體大，加上中正高中有不少校友，各界的看法都需要納入討論。

國立中正大學主任秘書李藹慈表示，中正大學校風自由、多元、包容，從未設立任何權威的象徵物，校園文化也未流於威權崇拜，加上在國際學術領域屢有佳績，如果變更校名，恐將動搖長期經營學術品牌。