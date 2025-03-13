校園去蔣／中原大學中正樓改名 校友：沒必要

中原大學前天公告，稱奉權責單位指示，將校內中正樓改名智信樓，引發討論。據了解，該案起源於行政院及轉型正義處在去年十一月會議上，決議威權象徵應予處置，教育部則在今年一月召集高中以上學校召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。

教部：改名不涉校名、路名

根據教育部統計，目前教育部部屬機構、高中以上學校有八十一校、一○五項威權象徵，其中像是蔣公銅像，或建物以中正、介壽等命名等。如成大光復校區、台師大公館校區均有中正堂，北科大設立中正紀念館，如嘉義中正大學、北市介壽國中更直接作為校名。

至於以「中正」、「介壽」為名的學校，是否會要求更名？教育部表示，清除威權象徵僅為校內建物名稱、銅像等，不涉及校名和路名。

學生對改名的反應不一，有的人認為不用改，有的人覺得中正二字與中原關聯不大，根本不會聯想到威權，不說還不知道改掉了。校友則對此議論紛紛，普遍覺得沒必要且沒意義，「跟蔣中正無關，何來去中正化？」

校方說，一切程序皆依法行政。將一秉基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行，此亦為智信樓命名初衷。

內政部從二○二二年起，即針對設有威權象徵的教育部部屬機構、學校進行為三次追蹤調查，其中中原大學曾回覆內政部，中正樓是舉辦大型集會、藝文活動的場域，不具威權象徵和意涵，也以此回覆教育部。不過行政院人權及轉型正義處去年十一月八日召開加速威權象徵處置進度工作會議，拍板依歷次會議決議執行，處置威權象徵。

校內中正樓更名討論提案文件也提到，教育部一月十日又召集校園尚有待處置威權象徵列管的學校召開座談會，重申落實轉型正義及清除威權象徵，要求各校辦理清除威權象徵的法定任務。為配合政策，中原大學才於校務會議中提案將中正樓更名。

台師大擬改建 政大再評估

除了中原大學外，台師大也有中正堂，政大則是中正圖書館。台師大表示，中正堂外已設立公告，說明成立的歷史背景，是因一九七五年蔣中正逝世，行政院擬定相關辦法令全國各地興建紀念館、鑄造塑像，學生會等均知情，未來規畫中正堂原址將興建國際教學大樓；政大則說，尊重轉型正義精神，將依照政府政策綜整師生與校友意見，審慎評估處理方式。

教育部表示，清除威權象徵是依促進轉型正義條例規定辦理，於今年初召開座談會了解各校現況及依法辦理的困境，提供校際交流及必要協助，對於學校配合國家轉型正義政策更名，給予肯定和支持。

又促轉會任期屆滿後，目前由內政部主責清除威權象徵，內政部日前也宣布，鼓勵縣市政府、學校以移除或改名等方式處置公共建築中的威權象徵，可提供每件最高十萬元補助。