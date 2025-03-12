北市成立無人機教育中心 挹注120萬補助15校

為提升北市學生無人機教育知能，「台北市無人機教育中心」今天正式於木柵高工成立，台北市副市長張溫德表示，今年將挹注新台幣120萬元補助15校，朝5大方向推動無人機教育。

台北市教育局發布新聞稿表示，因應無人機技術已廣泛應用於各領域，為提升北市學生無人機教育知能，「台北市無人機教育中心」今天正式於木柵高工成立，並由張溫德親自揭牌。

張溫德致詞表示，無人機技術已成為國際間新興科技的重要技能，包含環境保護、物流運輸、國土維護等多元領域，為提升北市各級學校師生對無人機科技的認識與應用能力，無人機教育中心將以5大方向推動無人機教育。

分別為，培育北市無人機種子教師，推廣高中以下學校無人機教育課程，結合STEAM開發跨學層教材，辦理無人機競賽及營隊，結合產官學研培育無人機專業人才。

張溫德指出，教育局於2月已發布「台北市高級中等以下學校無人機教育領航實施計畫」，今年將挹注120萬元補助15校，鼓勵學校開設無人機社團、辦理專題課程、指導學生參與北市無人機競賽，無人機教育中心也提供教師專業社群資源，讓北市無人機教育擴展至各校。

教育局提到，北市府為培育無人機種子教師，還辦理「無人機考照教師研習班」，為全國唯一補助無人機證照考試費用，透過學科理論與實機操作演練，協助教師考取「專業基本級操作證照（無人多旋翼機2公斤以下）」，協助學校250公克以上至2公斤以下無人機飛行教學。

此外，無人機教育中心已於去年辦理3場次培訓50名教師，今年預計辦理教師專業能力培訓18場次，為學生提供高品質、創新性的學習體驗。

教育局表示，為鼓勵各階段學生都能適性學習無人機基礎知識與應用，無人機教育中心透過教師專業社群向下延伸設計學生跨域整合教材，課程涵蓋程式控制無人機群飛、FPV（第一視角）穿越機、無人機組裝及攝影等，並於今年寒暑假辦理無人機營隊，規劃新增足球無人機、空拍剪輯等課程，開放高中職至國小學生參加。

同時，今年無人機競賽將結合無人機教育中心新設置無人機升降練習場及飛行練習場，增設足球無人機競賽項目，提供參與選手優質場域。

教育局說，北市也將持續與交通部民航局合作，取得技術支持與法規指導，並與國內無人機產業建立產學合作機制，安排至國內外無人機產業進行觀摩最新產業趨勢，提供學生深入業界實習機會，落實技職及新科技教育務實致用精神。