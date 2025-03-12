北市15所高中生可免費學無人機 未來還可考照

北市教育局今成立無人機教育中心，並在114年花費120萬補助15所學校培育無人機師資，最快下學年就能開設無人機課程，未來學生可免費學無人機，18歲一到就能考照。教育局表示，很多人自己買了無人機就飛，但對法規不了解挨罰，希望透過課程教育讓學生用正確使用觀念，更能結合其他領域自主學習。

技職科長陳秉熙表示，無人機已成為很多當代年輕人喜歡研究娛樂愛好，但新聞上有很多人不理解法規，導致飛入他人住宅或誤闖禁航區的情形，希望藉課程讓學生不只會玩無人機，更瞭解操作規範，並可在自主學習運用在其他領域中，例如交通上勘查塞車斷點、校園中尋找視線死角等。

陳秉熙表示，今年將挹注120萬元補助15間學校，鼓勵學校開設無人機社團、辦理專題課程、指導學生參與北市無人機競賽，原則114學年老師受訓完就可以開課，會希望開設2周到1學期的課程，現階段也與國內無人機產業建立產學合作機制，安排學生可到國內外無人機產業觀摩，提供學生深入業界實習機會。

為培育無人機種子教師，教育局從去年起開設「無人機考照教師研習班」，補助證照考試費用，協助教師考取「專業基本級操作證照」，協助學校250公克以上至2公斤以下無人機飛行教學，去年共辦理3場次培訓50名教師，114年預計辦理教師專業能力培訓18場次，為學生提供高品質、創新性學習體驗。

木柵高工校長、北市無人機教育中心主任陳美保表示，以他的學校為例，學校因非屬禁航區，新學年會把無人機課程納入特色課程，希望高一學會基本操作、高二飛越一個障礙物、高三飛越兩個障礙物，希望使用無人機能成為每一個木柵高工學生專長。