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清除威權象徵？中原大學「中正樓」改名智信樓 教育部這樣說

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部統計，教育部部屬機構及高級中等以上學校仍有81校、105項威權象徵。圖為示意，為大溪區慈湖雕塑公園。圖／聯合報系資料照片
教育部統計，教育部部屬機構及高級中等以上學校仍有81校、105項威權象徵。圖為示意，為大溪區慈湖雕塑公園。圖／聯合報系資料照片

大專校院依規定將校內中正樓改名，教育部今天回應，學校是依照「促進轉型正義條例」規定辦理清除威權象徵，教育部於年初已與各校召開座談會，又目前教育部部屬機構及高級中等以上學校仍有81校、105項威權象徵。

中原大學校內中正樓更名為智信樓，校方今天僅表示，原中正樓更名為智信樓，一切程序皆依法而行。將一秉基督愛世信仰，以智慧慎用科技與人文的專業知識，持續在教育領域堅守崗位砥礪前行，此亦為智信樓命名的初衷。

校方起初不透露法源與權責單位為何，但本報掌握一紙中原大學校內的討論提案，說明指出，行政院人權及轉型正義處於去年11月8日召開加速威權象徵處置進度工作會議，決議應依歷次會議決議執行，處置威權象徵。又教育部於今年1月10日再召集校園尚有待處置威權象徵列管的高中以上學校召開座談會，會議中重申落實轉型正義及清除威權象徵的必要性。

對此，教育部也說明，中原大學為配合國家轉型正義政策，並兼顧學校「以基督愛世之忱建校」宗旨，將該校「中正樓」更名為「智信樓」，本部予以肯定與支持。

教育部也說，此為促進轉型正義條例法定任務，為營造落實人權保障之友善教育環境，對處理紀念威權統治者象徵，學校應依法辦理，並宜依循民主程序，秉持理性、參與及多元價值，以公開溝通、凝聚共識方式妥適處理，又藉由課程教學及教師增能研習，深化學生對轉型正義的體認。

中原大學 教育部 轉型正義

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