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嘉華中學FRC機器人代表隊嘉市授旗 赴美與全球53支勁旅競技

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市嘉華中學機電社FRC「8584」嘉義市代表隊展示參賽機器人性能。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉華中學機電社FRC「8584」嘉義市代表隊展示參賽機器人性能。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉華中學機電社20名學生組成FRC「8584」嘉義市代表隊，將前往美國參加FRC機器人競賽與來自世界各地53支隊伍競技；市府教育處長郭添財上午授旗代表隊，期許發揮創意、展現實力、閃耀國際。校長陳俊榤表示，這次國際賽，是展現學校實力機會，也是讓學生與全球各高中交流的寶貴經驗。

FRC「8584」（大會登記註冊碼）是一支由嘉華中學機電整合實驗社2021年創設組成的FRC隊伍，透過彼此的思考、討論、互助、合作，將最完美的想法創造出來。2021年獲南科模擬賽裁判獎、2022年鴻海區域大賽獲新種子獎及最佳質量獎、2023年獲台灣FRC季後賽團體精神獎、2024年獲全國FRC季後賽聯盟亞軍。今年赴美國科羅拉多州丹佛區域賽，前3名可取得10月休士頓決賽門票。

FRC「8584」20名學生將於3月14日赴美12天賽程，每名學生旅費高達11萬元，在校方及家長會奔走下籌措成行。

郭添財表示，FRC（FIRST Robtotics Compettition）不僅是場比賽，更是場對創造力、團隊合作與科技能力的極限挑戰，作為嘉義市唯一代表隊，能夠站上國際舞台，跟來自世界各地共53支隊伍同場競技，已是一種驕傲。授旗不只是對實力的肯定，更象徵嘉義市政府支持與期待，帶著這份榮耀勇敢迎接挑戰與來自世界各地旳頂尖團隊交流學習，讓嘉義市代表隊「8584」閃耀國際舞台。

校長陳俊榤表示，FIRST機器人競賽（FRC）是一個針對全球高中舉辦的機器人競賽。每年來自世界各地的學生和團隊齊聚一堂，要在有限時間組裝完成機器人，競賽過程展現程式設計、數據分析、策略規劃、機械製作，更需具備外語溝通等跨域能力，整合各項能力才有機會在比賽中獲得佳績。

指導老師蘇源翔表示，今年比賽議題重視環保、海洋，團隊發想以珊瑚礁為主題，設計機器人深入海底抓取海廢料等，設計的機器人在抓取、投遞準確性以及操控性表現出色，尤其操作控制上優於其他國家選手，很有機會獲得名次。

嘉華中學校長陳俊榤表示，國際賽是展現學校實力機會，也是讓學生與全球各高中交流的寶貴經驗。記者李宗祐／攝影
嘉華中學校長陳俊榤表示，國際賽是展現學校實力機會，也是讓學生與全球各高中交流的寶貴經驗。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處長郭添財（左）代表市府授旗給嘉華中學機電社FRC「8584」隊長黃璟堯（右）。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處長郭添財（左）代表市府授旗給嘉華中學機電社FRC「8584」隊長黃璟堯（右）。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉華中學機電社20名學生組成FRC「8584」嘉義市代表隊，將前往美國參加FRC機器人競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉華中學機電社20名學生組成FRC「8584」嘉義市代表隊，將前往美國參加FRC機器人競賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府教育處長郭添財期許發揮創意、展現實力、閃耀國際。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府教育處長郭添財期許發揮創意、展現實力、閃耀國際。記者李宗祐／攝影

嘉義 團隊

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