鮮乳配送方案農業部曾赴新北取經 政策喊卡地方無奈

行政院去年12月19日喊停班班有鮮乳政策引發家長、酪農不滿，行政院長卓榮泰今天上午更指「地方政府應該要這樣做」被認為甩鍋地方。去年中央喊卡前，新北市副市長劉和然早在去年12月12日院會率先提出「都會超商兌換券、偏鄉冷鏈配送」配套，農業部次長16日也赴新北市府拜會了解具體作為，地方都認為政策可以延續，無奈政院在一周仍宣布喊卡。

對卓榮泰今日說法，劉和然直言，希望院長務實面對各縣市差異需求，不是每個縣市都有充足財源，盼能早日重啟政策，嘉惠全國學童。

班班喝鮮奶政策推出後，因配送問題引發全國大亂，去年底喊卡風聲不斷，當時劉和然代表新北市長侯友宜參與去年12月12日院會，即表達地方政府希望政策延續的建議，當時即提出「都會超商兌換券、偏鄉冷鏈配送」建議。

劉和然今天表示，班班喝鮮奶是中央提出的政策，地方都能夠配合執行，新北過去與四大超商合作幸福保衛站多年，且新北有都會也有偏鄉，都會地區孩子能透過四大超商兌換，偏鄉也可以透過冷鏈配送，執行上絕對沒有問題。

當初新北提出配套措施後，農業部也派出次長前往新北市府拜會劉了解具體作為，劉和然說，當初次長非常有心，無論是一大早或是晚上都願意配合市府時間交流，市府也接受每瓶價格可因地區配送成本不同有所差異，「真的讓他們覺得政院會延續政策」。

政策喊卡後，12月26日院會，包括台北市長蔣萬安與劉和然等人持續爭取，台北市決定自辦，新北因為學生數量轄內國小及幼兒園學生約33萬人，若全面補助，每年需3.3億元，遠超台北市的1.84億元，加上新北的人均預算只有台北市的一半，市府決定先觀察北市成效，也會看看其他縣市做法視情況滾動式調整。

據悉，12月26日院會，政委馬永成指出，學校周邊的超商配貨量、冷藏空間可能無法負荷，如果都同一個時間250個學生去排隊怎麼，劉和然也以學校出身的經驗回應，如果一個禮拜領1到2次，且有不同的年級，行政上可以做引導跟指導，學校端一定可以處理，各地區超商也有能力做好調配；劉和然也在會場表示，只要有心，不要因為技術性的問題去影響到「孩子可以獲得營養健康，酪農可以接受到照顧」的本質跟初衷。

劉和然指出，新北支持「班班喝鮮奶」政策，盼中央恢復繼續補助，中央全國一致性的作為，新北支持全面推動，中央地方應為一體，政策互相合作，希望中央持續補助，新北不足部分新北市府可自己調整。

劉和然說，目前新北在營養午餐部分每年投入10億元，包括「1+4安心蔬菜」等，提高餐食多元性，並鼓勵學校在營養午餐中增加乳品或含鈣食材，確保學童健康飲食不中斷。