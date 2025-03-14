全球數學大聯盟 國小數學檢測小四、小五學生踴躍挑戰

小四、小五國小學生踴躍參與全球數學大聯盟國小數學檢定與測驗。 圖／九九文教基金會 提供

臺灣中小學數學能力檢定考試，首度向下紮根，國小四、五年級學生躍躍欲試

財團法人九九文教基金會多年來協助輔導國中生的數學學習，發現有相當比例的同學，在小學四年級起數學已經落後、甚至到國中其數學程度更是「嚴重落後」。如果沒有外界的專業輔導將會對數學產生疏離、恐懼、甚至放棄學習。因此，本會首度引進與國際同步、歐美接軌的重要檢測，引導學生數學學習的動能與興趣。

TMT & AML數學檢測登場！臺灣學子與全球菁英一較高下

本會攜手美國數學大聯盟（MathLeague.com），將於5月4日舉辦「全球數學大聯盟國小數學檢定與測驗（TMT & AML）」，即日起至4月2日開放報名。本次檢測特別針對國小四、五年級學生設計，透過臺灣中小學數學能力檢定（TMT）、美國數學大聯盟測驗（AML）此雙重檢測機制，為臺灣學子提供與國際數學菁英競技的機會。

雙重檢測 提升臺灣數學競爭力

「臺灣中小學數學能力檢定」自2016年推出以來廣為國高中師生認可並取得高中職學習歷程平台的「學習歷程代碼」。此次新增的TMT4、TMT5級別，專為國小學生量身打造，符合108課綱，能夠有效評估學童的數學能力。TMT的考題循序漸進、難度適中，在加深、加廣下幫助學生以期後續建立扎實的數學概念與解題策略。

與此同時，「美國數學大聯盟測驗」則採用北美數學測驗模式，強調啟發式學習與應用導向，測驗題目涵蓋創新解題技巧、邏輯推理與數學應用，幫助學生更全面發展數學能力。

唯一自小學到高中全面銜接的數學檢測

TMT4與TMT5可以銜接本會按國內課綱設計、最具代表性的國高中TMT8、TMT10、TMT11A及JHMC國中數學競賽、TRML高中數學競賽。

AML4與AML5可以接續全球最知名的美國數學分級能力測驗（AMC8、AMC10、AMC12）及高階的美國國際數學邀請賽（AIME）。

如此將結合成一個完整且全面的數學檢定資歷，對未來申請大學及就業會是極具價值的佐證。

「全球數學大聯盟國小數學檢定與測驗（TMT & AML）」，即日起至4月2日開放報名。 圖／九九文教基金會 提供

強化學習歷程，將會是數學表現認證的重要指標

2025全球數學大聯盟公開之際即受包含政治大學與全國中小學校長協會在內的諸多教育機構重視，並加入成為合作單位。

教育部推動108課綱以來，強調素養導向學習，而AML作為全球數學測驗之一、25個國家、地區參與，其成績具備高度鑑別度。優異表現的學生，在未來申請美國、加拿大及其他國際知名學府時將更具競爭優勢。對於國內升學來說，從國小到高中的完整學習履歷，更能成為備審資料的亮點，提升學術競爭力。

清寒學生免費參加，學校可申請自設考場

為了讓更多學生受惠，基金會特別提供200個免費名額，幫助經濟不利學生參與測驗。此外，團報學校亦可選擇自行設考場，基金會將協助辦理，確保符合國際測驗標準。

未來發展機會

表現優異的考生，將有機會獲邀參加7月在美國、台灣同步舉行的團隊競賽及夏令營，以及12月ELMC國小數學競賽團體賽。與全球頂尖數學人才交流，累積國際競賽經驗。

中文是數學學習的基礎

本會主辦之第9屆臺灣中小學數學能力檢定考試（TMT8、10、11A）將攜手學習成就測驗協會的臺灣中小學中文能力檢定考試（TCT10、11）於4月7日同步開放報名，歡迎全臺學生踴躍參與，共同提升數學、中文競爭力！

報名時間：3月21日至4月2日

測驗日期：5月4日

測驗語言：可選擇中文或英文試卷

適合對象：國小四、五年級學生

報名方式：請至九九文教基金會官網查詢

(https://99cef.org.tw/news_02.php?id=1152)