花蓮驚傳某國中學生霸凌！女學生被帶進廁所遭2女毆打

花蓮某國中驚傳學生霸凌學生！該校幾名女學生因不滿另名女學生在外亂說話，雙方爆發口角，被害女生被帶進廁所毆打臉部及腹部，還疑似被尖銳物品狂戳頭。被打學生下午請假回家告知家長並驗傷，校方通報縣府，目前要求加害與被害女學生暫時在家，並啟動調查。

事發在前天，周一的第三節下課，被害女學生被一群學生帶進廁所毆打，2女生接連掌摑及毆打被害女生肚子，還疑似拿尖銳物戳頭部，使得被害學生嚇到不敢講話，霸凌者還斥喝「講話啊！」女學生受傷中午請假回家，告知家長並驗傷，身體多處挫傷瘀青，校方當天即校安通報到縣府教育局。

昨天學校依照校園霸凌防治準則成立專案調查小組，並且請雙方家長到校說明。初步了解，主要加害行為人有2位，其他有3、4名學生在旁觀看，學校同時依照獎懲會議，請1名主要加害女學生由家長帶回管教5天，被害女學生也暫時在家休養，被害家長氣憤難忍，希望學校還給子女一個安全的學習環境。