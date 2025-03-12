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大專AI聯盟課程被指門檻高 教育部：培育紮實人才

中央社／ 台北12日電
教育部成立大專AI聯盟，部分課程被指門檻過高。歐新社
教育部成立大專AI聯盟，部分課程被指門檻過高。歐新社

教育部成立大專AI聯盟，部分課程被指門檻過高，文組學生停修、被當人數偏高。教育部解釋，課程設計嚴謹，是為培育紮實的AI人才，並非為降低門檻開設的普及課程。

因應生成式AI快速發展，教育部於去年9月宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA，以下簡稱AI聯盟）」，目前共有55校參與，學生可跨校學習。

然而「聯合新聞網」報導，AI聯盟開設人工智慧倫理、生成式AI的人文導論等適合人文社會領域學生修讀的課程，多校學生興趣缺缺，且修課門檻高，退選、停修的人數偏高。

政大AI跨域中心主任劉吉軒日前接受中央社專訪也提到，政大學生修AI聯盟的課停修較多，可見課程門檻較高。但校內也有開設9學分的「AI跨域微學程」，幫助學生更好的入門，還有進階的「人工智慧探索應用」等學分學程（15學分），以及「人工智慧應用學士學位學程」（42學分），形成由淺入深的學習進程。

教育部則回應，AI聯盟課程分為核心、進階、應用，學分學程由不同難易度課程所組成，其中以「人工智慧探索應用學分學程」適合跨領域的學生修讀，同學選課前可瀏覽學程與課程介紹，挑出最合適的課程修讀。

教育部也解釋，由於各門課程或學程的難易度不同，部分課程以英文授課，除了尊重學生修讀意願外，也須考量學生修讀領域是否合適，因此未要求各校在各門課須達到一定選課人數，只要學生有意願修讀，都是這項計畫的服務對象。

教育部強調，AI聯盟課程設計嚴謹，目標是培育具紮實AI知識與能力的人才，並非為降低門檻而開設的普及課程，確保學生能真正掌握AI知識與應用能力。

AI 教育部 門檻

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