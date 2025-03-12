9日多益瑕疵題 不計入成績

配合一○八課綱推動學習歷程檔案制度，許多學生選擇報考語言檢定，例如多益（TOEIC）、全民英檢等，作為申請大學的加分項目。不過如今爆出九日場次，疑似出現試題印刷錯誤，導致出現答案選項和題目不同等情況，引發考生不滿，憂心成績會受到影響。

對此，TOEIC台灣區總代理忠欣公司昨致歉，坦承確認試題有瑕疵，將刪除錯誤題目，不影響最終成績。考生若仍有疑慮，可於本月十四日前，向主辦單位反映。

忠欣公司於二月十六日、三月九日舉辦「TOEIC專案考—高中職專場」。事後有考生在社群媒體抱怨，九日場次測驗題目疑似有印錯、答案選項和題目不同等情況。

忠欣公司昨寄信給考生，強調對於三月九日在台灣多益測驗場次所出現的試題本瑕疵致歉，美國ETS（Educational Testing Service）會將有錯誤的題目刪除，不列入成績計算。考生最後的測驗成績將採用心理測量與統計的科學方式進行等值計算，不影響成績的準確性與公平性，測驗成績將如期於廿四日公布，考生無需再次應試。