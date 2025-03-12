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AI課退選潮 疑太難、作業多

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部大專校院AI聯盟邁入第二個學期，根據本報掌握，上學期共開設五門課、二五二七人選修，疑似因課程困難、作業太多，學期末時，有部分學校約一半學生已無參與課程，但沒有退課，「就完完全全放棄」，有大學表示，上學期約二成選課學生於期末前停修。

一名公立大學教師表示，上學期末時，聯盟學校必須為跨校修課學生辦理遠距考場，但不少學生在期末前最後一波退選時退課，最後來考試者僅少少幾人。本報也接獲北醫大一名學生反映，課程設計都是假設學生已具部分先備知識，加上作業內容多，力有未逮只好和同學一起停修。

據了解，北醫大上學期開設的聯盟課程，約二成學生停休。政大也表示，上學期約二成學生退選、停休，多是認為上到一半和原先預期不一樣，再者則是課程困難，雖有八成學生修畢，但修畢學生中約有二成不及格。

對此，北醫大表示，北醫大是少數參與該聯盟的醫學類大學，根據學生經驗與回饋，本學期起配合聯盟方針，六門課均安排專責教師並提供教學助理，提升學習支持。另也鼓勵學生在修習進階課程前，先修讀如台北聯合大學系統、優久聯盟等課程做準備。

教育部表示，聯盟目標是培育具紮實AI知識與能力的人才，非普及課程，各門課程或學成難易度與適合學生屬性皆有差異，尊重學生修讀意願。又聯盟學分學程由不同難易度課程組成，其中人工智慧探索應用學分學程適合跨域學生修讀，學生可自行選擇最適合的修讀。

北醫大 教師 教育部

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