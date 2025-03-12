AI倫理、人文課 人社院校選修冷

教育部大專校院AI聯盟（TAICA），本學期學校增至五十所，開設人工智慧倫理、生成式AI的人文導論等兩門適合人文社會領域學生修讀的課程，然而學生似乎興趣缺缺，以政大、台師大為例，一門課有六十個名額，卻僅十幾、廿多人修讀，私校修讀人數也同樣不理想。

教團直言，關鍵仍在於課程設計能否對接學生母系。教育部則強調，本學期共開設六門課程，截至三月四日，選課人次已達四九二九人次，未來將和聯盟學校交換意見，讓來年調整更完備。

AI產業夯，近年不少大學標榜人文社科學院結合科技轉型，但有大學教師反映，教育部大專校院AI聯盟，本學期開設兩門適合人社學生的課程，選課人數不太理想。以政大為例，兩門課共開出一二○個名額，但合計僅廿六人修讀；台師卅七人，私校如中原大學，人工智慧倫理卅一人，生成式AI人文導論一門則為十人。

代理教師工會理事長黃湘仙有資工碩士，她表示，認同AI應和每個科系結合，但要和學生原系專業結合才有意義，關鍵仍在於課程設計能否對接學生母系，而非拋出一門課就讓學生去修。

政大AI跨域中心主任劉吉軒坦言，大部分人社學生都意識到AI有助職場競爭力，但門檻若太高學生很容易卻步，必須一步一腳印幫學生建立知識。

劉吉軒說，政大早於聯盟推出針對人社學生跨域微學程，發現須有引導過程幫沒資訊背景的學生建立知識。政大由入門課程協助建立認知，再進入核心課程，不勉強學生從頭寫程式或開發系統，但讓學生知道可用工具與方法，最後結合前兩項技能和學生專業領域，並有一專題實作。

台師大副教務長林坤誼則以生成式AI人文導論課程為例。他談到，該門課確實需要人社背景學生多花時間，透過線上課程補強等。

林坤誼也說，如何整合人文專長與AI技術是人社學生可思考的重點，不必想成都需做自然語言技術或視覺技術，如師大近年也開設教育大數據等學程，學生修習聯盟單門課後，亦可選擇適合自己的校內外課程。

教育部高教司長廖高賢表示，教育部意識到部分大學AI師資缺乏，需協助課程整合，成立TAICA是展現教育部決心。學校有相關推動經驗都能回饋教育部，未來也能和聯盟學校交換意見，讓來年調整更完備。