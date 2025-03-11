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修課門檻高 教育部AI聯盟曾爆退選潮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大專校院ＡＩ聯盟上學期總計2527人選修，但部分學校於期末考前，已有二成學生退選。示意圖，非當事人。記者陳易辰/攝影
大專校院ＡＩ聯盟上學期總計2527人選修，但部分學校於期末考前，已有二成學生退選。示意圖，非當事人。記者陳易辰/攝影

教育部大專校院ＡＩ聯盟邁入第二個學期，上學期總計開設五門課、2527人選修。但根據本報掌握，疑似因課程困難、作業太多，到學期末時，有一半學生已無參與課程，但也沒有退課，便完完全全放棄，也有大學端表示，上學期約有二成選課學生於期末前停修。

一名公立大學教師表示，上學期期末時聯盟學校必須為跨校修課學生辦理遠距考場，但不少學生在期末前最後一波退選時退課，最後來考試者僅少少幾人。本報也接獲北醫大一名學生反應，課程會假設學生已具部分先備知識，加上作業內容多，力有未逮只好和同學一起停修。

經本報側面了解，北醫大上學期聯盟課程約二成學生停休：而政大也表示，上學期約二成學生退選停休，多是認為上到一半和原先預期不一樣，再者則是課程困難；八成學生修畢，但修畢學生中約有二成不及格。

對此，北醫大表示，北醫大是少數參與該聯盟的醫學類大學，為確保學生的學習狀況，上學期間已與學生交流了解，也根據學生經驗與回饋，自本學期起配合聯盟方針調整，六門課均安排專責教師並提供教學助理，提升學習支持。

北醫大也談到，也鼓勵學生在修習進階課程前，先修讀如台北聯合大學系統、優久聯盟等課程做準備，可降低修課時面臨的挑戰。

教育部則表示，聯盟目標是培育具紮實ＡＩ知識與能力的人才，非普及課程，又各門課程或學成難易度與適合學生屬性皆有差異，尊重學生修讀意願，也因此未要求各校各門課須達到一定選課人數，只要學生有意願修讀都是計畫的服務對象。又聯盟學分學程皆由不同難易度課程組成，其中人工智慧探索應用學分學程適合跨域學生修讀，學生可自行選擇最適合的修讀。

北醫大 教師 教育部

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