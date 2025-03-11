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大專校院AI聯盟推人文跨域課程 人社校院選讀冷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部大專校院AI聯盟（TAICA），本學期學校增至50所，並開設人工智慧倫理、生成式ＡＩ的人文導論等兩門適合人文社會領域學生修讀的課程。示意圖，非當事人。記者蘇健忠／攝影
教育部大專校院AI聯盟（TAICA），本學期學校增至50所，並開設人工智慧倫理、生成式ＡＩ的人文導論等兩門適合人文社會領域學生修讀的課程。示意圖，非當事人。記者蘇健忠／攝影

教育部大專校院AI聯盟（TAICA），本學期學校增至50所，並開設人工智慧倫理、生成式AI的人文導論等兩門適合人文社會領域學生修讀的課程。然而學生似乎興趣缺缺，以政大台師大為例，一門課各別有60個名額，卻僅10幾、20多人修讀。教團直言，關鍵仍在於課程設計能否對接學生母系。教育部則強調，本學期共開設六門課程，截至3月4日選課已達4929人次，未來將和聯盟學校交換意見，讓來年調整更完備。

近年不少大學標榜人文社科學院結合科技轉型，但有大學教師向本報反應，聯盟本學期開設兩門適合人社學生的課程，但近日加退選結束，兩門課選課人數並非太理想。本報經查，政大兩門課僅12、14人選讀，台師大16和21人；私校如中原大學人工智慧倫理31人，生人文導論一門則為10人。

代理教師工會理事長黃湘仙持有資工碩士，她表示，認同AI應和每個科系結合，但要和學生原系專業結合才有意義，關鍵仍在於課程設計能否對接學生母系，而非拋出一門課就讓學生去修，「存在需求，只是有沒有吻合現場需要。」

政大AI跨域中心主任劉吉軒表示，政大早於聯盟推出針對人社學生跨域微學程，發現必須有引導過程幫沒有資訊背景的學生建立知識。政大採階梯式作法，由入門課程協助建立認知；再進入核心課程，不免強學生從頭寫程式或開發系統，但讓學生知道可用的工具與方法；最後則將前兩項技能和學生專業領域結合，並有一專題實作。

劉吉軒也談到，大部分人社學生都意識到AI有助職場競爭力，但門檻若太高學生很容易卻步，必須一步一腳印幫學生建立知識。

台師大副教務長林坤誼則以生成式AI人文導論課程為例，他談到，該門課確實需要人社背景學生多花時間，若無經驗可善用如DataCamp等資源，透過線上課程作課後補強，確實需要學生下功夫。

林坤誼也說，如何整合人文專長與AI技術是人社學生可思考的重點，不必想成都需做自然語言技術或視覺技術，如師大近年也開設教育大數據等學程，學生修習聯盟單門課後，亦可選擇適合自己的校內外課程。

教育部高教司長廖高賢談到，教育部意識到部分大學AI師資缺乏，需協助課程整合，成立TAICA是展現教育部決心。學校有相關推動經驗都能回饋教育部，未來也能和聯盟學校交換意見，讓來年調整更完備。

政大兩門課，其中一門僅12人選讀。圖／讀者提供
政大兩門課，其中一門僅12人選讀。圖／讀者提供

台師大 政大 教育部

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