H2GP Taiwan 2025大獎賽 串聯台灣氫能教育力

氫能是全球與臺灣邁向淨零的關鍵技術之一，其中氫能發電及燃料電池之發展，扮演舉足輕重的角色。為培育新能源人才，全球最大跨學科氫能教育活動正式登台，台灣首屆 H2 Grand Prix (H2GP) Taiwan大獎賽2025年隆重啟動。

賽事由財團法人育秀教育基金會（聯華神通集團）、國立高雄科技大學、國際教育集團 Horizon Educational及聯華新能源攜手合作舉辦。H2GP是全球唯一讓學生從零開始打造1:10氫能遙控模型車輛，且提供全方位氫能價值鏈實作之競賽計畫。賽事結合STEAM 教育概念，讓高中職學生透過課程學習，設計、製造、測試氫能遙控模型車，瞭解氫能技術的應用與知識並參加比賽，進一步培養創新思維與團隊合作能力。啟動記者會於台北舉行，匯聚來自政府、產業界、學校師生與媒體朋友，一起歡慶大獎賽的正式開跑。

活動主辦方育秀教育基金會執行長苗華斌於開場致詞表示，「科技教育與永續發展是育秀教育基金會長期關注的議題。我們相信人才是企業成長及永續經營的核心，這場賽事的舉辦就是我們理念的最佳實踐。」而聯華實業控股新能源事業部執行總監柯宗慶 (Toby Collins) 亦強調：「我們非常興奮能夠支持台灣舉辦全球最大跨學科氫能競賽活動，期待透過這項賽事引領人才培育，向下紮根，培養更多人才投入氫能領域，協助產業發展。」

教育部政務次長張廖萬堅指出，「很開心有H2GP這種帶領師生共同協作的競賽導入台灣，相信不僅對這12隊高中職師生是一場新的學習冒險，對於台灣的新能源教育，也會創造不一樣的可能性。」另外，經濟部能源署副署長吳志偉也到場支持。

會中亦邀請專家共議新能源發展與人才培育的重要性。行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫教授指出，「政府設定 2050 年氫能需在總電力中達到占比 9~12% 的目標，除了政策投入外，培養因應的人才也刻不容緩。」

專家們一致認為，新能源技術對人才提出更高要求，除了能源技術，還需掌握數據分析與工程應用能力。跨域學習、創新思維與實作經驗，將是新能源產業的核心競爭力。