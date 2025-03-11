新北雙溪松大書畫班開課 活到老學到老精彩人生
新北市雙溪區第二十六屆的松年大學書畫班，從今(11)日春季班正式開課，而書畫班至今也已經開辦二十個年頭，許多學員幾乎年年都參加，跟著老師學習，因此不論是水墨畫或國畫的領域上，各個都有相當出色的作品，也展現了活到老學到老的精神。
松年大學書畫班的學員，最喜歡坐在老師身旁看老師揮筆作畫，他們說，看老師畫畫本身就是一大享受，而且從老師身上也學到許多，學員中也不乏有七、八十歲的阿公阿媽。
雙溪區區長林銚傑表示，雙溪松年大學書畫班114年度的課程今日開課，今年書畫班也加入四位新學員，書畫班在雙溪歷史悠久，已經開班20多年了，期間也培養出學員的書畫天份，讓長者活到老學到老，精彩自己的晚年生活。
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