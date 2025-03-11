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南投縣府擬發放「敬師禮金」近6700名教師受惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投縣政府為感謝教師對教育的貢獻，宣布將於114年度發放教師節敬師禮金，每位教師與教保人員可獲得600元敬師禮金，受惠人數達近6700人。

教育處指出，此次敬師禮金的發放對象除了南投縣公立國中小學以外，還納入了私立幼兒園及國、私立高中職之教師與教保人員。

南投縣長許淑華表示，這次敬師禮金的發放不僅是對教師辛勤付出的肯定，也希望透過實際行動提升教師的榮譽感與歸屬感，進一步激勵教育工作者投入教學與創新發展。未來，縣府將持續關注教師的需求，研擬更多支持措施，讓教育人員能無後顧之憂地專注於學生的成長與學習。

聚傳媒

教師節 許淑華

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