蕭副總統接見幼鐸得獎人 盼提升鼓勵幼教從業人員

副總統蕭美琴今天接見第32屆幼鐸獎」得獎人及「中華幼兒教育策進會」成員，感謝得獎人長期投入幼兒教育的辛勞，以專業、耐心與愛心成為幼教領域的典範。她期盼透過幼鐸獎的頒發，提升、鼓勵幼教產業和從業人員。

蕭副總統上午在教育部次長張廖萬堅陪同下，接見由中華幼兒教育策進會理事長、幼鐸獎召集人曾于珊所率領的第32屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會成員，感謝得獎人長期投入幼兒教育的辛勞，以專業、耐心與愛心成為幼教領域的典範。

副總統致詞時表示，很高興能在總統府接待得獎人，大家都是萬中之選。也感謝辛苦的幼鐸獎委員，鼓勵在幼教領域中特別突出、專業而優秀的園長、老師及教保員。幼兒教育是國家教育的基礎，大家的專業、耐心與愛心成就了幼鐸獎，並成為所有從業人員及有志投入幼兒照顧者的標竿和典範。

副總統說，總統賴清德特別關心幼兒教育，擔任副總統任內也多次接見幼鐸獎得獎人。從前總統蔡英文推動的各項幼兒補助，到賴總統「0-6歲國家一起養2.0」政策，就是希望讓更多家長安心生育，讓每位幼兒都能有不同的教育服務選擇。

她提到，包括學齡前托育及公共化、準公共化、私立幼兒園等各項補助，減輕家長負擔。

副總統表示，所有幼教人員都是政府的夥伴，是「0-6歲國家一起養」政策中的關鍵人物。相信願意投入幼教事業的從業人員大多充滿著愛心與耐心，期盼透過幼鐸獎的頒發，提升、鼓勵幼教產業和從業人員。