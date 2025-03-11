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培養AI科技人才 新北今啟用TeamNT AI基地教室

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今於錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，正式啟用AI科技人才培育場域。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今於錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，正式啟用AI科技人才培育場域。圖／新北市教育局提供

迎向人工智慧時代，新北市教育局今於錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，正式啟用AI科技人才培育場域。教育局表示，該基地可提供多元實作體驗空間，強化創新思維與AI應用能力，也是新北AI教育發展的重要里程碑。

錦和高中「TeamNT AI基地教室」，將提供新北師生融合創意思維與技術實作的學習場域，進一步帶動AI科技教育發展。新北市自2024年起已建置2所「AI+科技高中」包含錦和高中、樟樹國際實中及7所高中科技實驗班，建立12年連貫學習體系。

錦和高中校長張純寧表示，「TeamNT AI基地教室」的成立是學校師生與教育局共同努力的成果，也是AI教育發展的重要起點。基地內建置先進的AI設備與多元學習資源，目標在啟發學生的創意思維、數位素養與跨領域整合能力，透過團隊合作與實作，培養具備國際競爭力的AI時代新秀。

教室內部規畫多項智慧教育設施，包括AI編程教室、虛擬實境體驗區、智慧機器人創作空間、iMAC創意設計教室及AI思維教室，提供學生沉浸式學習環境，強化創意應用與實作能力。

其中，iMAC教室將結合創意設計與AI科技，提升學生的數位創作力與視覺化呈現技巧；AI思維教室則聚焦培養學生的批判性思考與AI邏輯應用，從基礎概念到實際應用，全面掌握人工智慧技術。此外，基地學校也將成為教師專業培訓與交流的平台，協助教師掌握智慧教學技巧，推動新北AI教育發展。

教育局長張明文表示，AI人工智慧科技正快速改變全球產業發展，教育現場必須同步轉型。透過「AI+科技數理增能方案」，教育局積極攜手大學辦理學生營隊與課程交流，推動學界與產業接軌，培養具備市場競爭力的AI科技人才。未來將鼓勵更多學校投入AI教育，讓智慧學習成為教育現場的新常態。

新北市教育局今於錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，正式啟用AI科技人才培育場域。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今於錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，正式啟用AI科技人才培育場域。圖／新北市教育局提供

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