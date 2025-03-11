本土語直播共學逾4千學生參與 結合AI讓內容更豐富

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中央社／ 台北11日電
教育部。聯合報系資料照片
教育部。聯合報系資料照片

偏遠地區學校規模較小，難以聘足各種本土語師資，113學年度共有4000多名學生透過「直播共學」，確保學習母語權益，教師並結合AI（人工智慧）應用，讓課程內容更豐富。

教育部今天發布新聞稿，台北市立大學（北市大）自110學年度開始推動「國中小本土語文直播共學計畫」，同時也培育師資及研發數位教材，解決教學現場師資聘任難題。

推行數年下來，制度漸趨穩定，113學年度國民中小學參與直播共學共246校（國小112校、國中134校）、共671班、4087名學生，授課教師則有87名。

參與教師除了每個月線上共備會議，北市大也透過研習活動，引入人工智慧應用、遊戲融入教學等主題。例如讓教師學習AIGC（人工智慧生成內容）應用與操作，藉由AI幫忙，讓上課講述內容更豐富多樣，進而提升教學成效。

北市大也將本土語文部編版教材，轉化為數位格式，並研發為互動式電子書，公開於本土語文直播共學網站，讓全國師生都能應用；例如互動式教案設計了配對遊戲、句型填充，還有口語練習室，方便師生錄製音檔。

教育部表示，將持續集結優秀教師專業力量，支持有需求學校組成共學聯盟，確保本土語文教育落實，並更新及研發數位教材資源，讓學生不受空間限制，都能運用各類素材學習。

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