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諾獎得主舒爾茲談AI創新 需穩定基礎建設和監控

中央社／ 台北11日電
台灣師範大學、中華民國工商協進會、Taiwan Science and Technology Hub@Stanford 共同邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主史丹佛大學商學院麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）榮譽教授，上午在台師大分享,、探討「不確定性、人工智慧與永續發展(Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability)」。聯合報系記者黃義書／攝影
台灣師範大學、中華民國工商協進會、Taiwan Science and Technology Hub@Stanford 共同邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主史丹佛大學商學院麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）榮譽教授，上午在台師大分享,、探討「不確定性、人工智慧與永續發展(Uncertainty, Artificial Intelligence, and Sustainability)」。聯合報系記者黃義書／攝影

諾貝爾經濟學獎得主麥倫·舒爾茲今天表示，AI有助於創新，但AI並非完美，所有模式都可能有誤判或誤差，在創新過程也可能出現作弊行為，因此需要穩定的基礎建設和監控機制。

台灣師範大學、中華民國工商協進會、TaiwanScience and Technology Hub@Stanford邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主麥倫·舒爾茲（Myron Scholes）於3月11日和12日到台灣與學子分享，舒爾茲於今天在台師大舉行「不確定性、人工智慧與永續發展」專題演講。

舒爾茲提到，創新就是以更快速度找到更個性化、更靈活的解決方案，但因風險不斷變化，充滿不確定性，而AI能蒐集許多資料，可以幫助我們更快找到個性化的解決方案，且能因時因地制宜。

「AI並非完美，所有模式都可能有誤判或誤差」，舒爾茲分享，AI會從歸納蒐集資料開始，進而推論並建立模式，但如果蒐集到有誤的資訊，就可能讓模式走偏；蒐集資料時，「例外」也很重要，例如樂團表演時，出錯或例外是很重要的參考價值，有助於未來預測如何看到例外，懂得如何分辨和處理這些例外，也是人和AI的差別。

舒爾茲指出，創新是充滿不確定性的，每次創新未必都會成功，想要創新成功，就需要穩定的基礎建設支持和監控機制；隨著AI發展，有些人會鑽資安漏洞去操縱數據，不確定性越高時，作弊行為也會越多，例如加密貨幣，因此好的決策者一方面要思考如何快速創新，但也要注意創新的不確定性可能衍生許多作弊行為。

「AI也能幫助碳權變得更有效率」，舒爾茲舉例，要達到碳中和或降低碳排，碳權也是其中一種方式，透過碳權交易制度，能讓減碳目標更容易達到，而AI可以讓碳權交易變得更有效率；另外，去碳化科技應該在大學測試，而AI可以成為得力的助手，協助從硬體解決方案過渡到軟體解決方案，以較靈活的方式來滿足使用者的需求。

面對AI時代，舒爾茲認為，由於世界不斷改變、風險不斷變化，學生必須具備更多領域的專業知識，同時也要改變教育的方式，建立更多反饋機制，這樣有助於教學相長，同時也要鼓勵學生主動表達，想要學習的方向和內容。

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