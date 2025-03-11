國台交「浪漫政治家」音樂會 邱妙津蒙馬特遺書入樂

國立台灣交響樂團15日將於國台交演奏廳隆重呈現《浪漫政治家》音樂會。本場音樂會將由指揮簡文彬執棒，並邀請次女高音翁若珮與台北愛樂合唱團同台演出，帶來兩部世界首演的作品——顏名秀的《永恆之愛》以及錢南章的《浪漫政治家》；前者曲名摘錄自作家邱妙津《蒙馬特遺書》書中最後一封書信，希望藉由音樂能夠讓社會壓力下的同志朋友們得到更多的愛與關懷，後者則是為紀念已故政治家盧修一而創作的交響曲。

錢南章作品類型與風格多元，橫跨民謠、藝術歌曲，到交響樂與歌劇，他在2010年至2022年間完成了九首交響曲，2017年財團法人白鷺鷥文教基金會委託創作第七號交響曲《浪漫政治家》時，他特別以貝多芬第九號交響曲四個樂章的速度及形式為基本作曲構想，並在第四樂章使用盧修一博士的〈蘆葦與劍〉、詩人路寒袖的〈向玉山〉、〈溫馴的背影〉、〈提心當燈〉四首詩詞為歌詞，結合獨唱、合唱與管弦樂，層層堆疊出澎湃高漲的情感，期盼聽眾能感受到音樂中深刻的懷念之意。

作曲家顏名秀表示，決定以同志作家邱妙津的《蒙馬特遺書》來創作，是在國台交啟動「交響台灣」委託創作計畫的2015年5月，當時選擇這部作品是源於高中閱讀作品時那份深刻的震撼與衝擊，然而，到2018年開始創作《永恆之愛》時，台灣正因同婚議題而掀起激烈討論，創作當下與之前選擇這個題材創作的自己相比，對於同志婚姻已有更不同的理解與感受。在《永恆之愛》這部作品中，將音樂化為對生死與愛的哲學探問，整部作品由五個樂章組成，每個樂章皆從不同的角度詮釋「永恆之愛」，層層堆疊的旋律既細膩又深邃，展現了人類情感的複雜性與無可言喻的深度。

國台交代理團長林麗如表示，這場音樂會集結兩個不同世代的作曲家作品，通過音樂的形式呈現人性與情感的深度，將帶給觀眾一場不容錯過的音樂體驗。

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