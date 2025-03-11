戲劇融入海洋教育 反思風機開發對漁村影響

台灣海洋大學海洋教育中心近日舉辦工作坊，邀請來自全國各地的教師，一同透過戲劇方法，以角色扮演反思風機開發對漁村的影響，進而發展成教學方案。

海大於6日到8日舉辦「戲劇融入海洋教育議題教學」工作坊，特別安排了劇場遊戲體驗、戲劇教學示範與實作演練等環節，讓教師學習如何在課堂中運用戲劇技巧，從感性、理性層面，反思如何建立人與海之間的和諧關係。

課程中，教師們扮演面臨風機開發的漁村村民等身分，模擬不同視角下的海洋利用價值觀點，反思人類活動對海洋的影響。進而從個人體會中轉化改編劇本，發展為教學方案，探索海洋開發與環境決策的議題。

海大期盼透過活動，促成教師社群的發展，未來持續推廣戲劇與海洋教育的跨領域整合，將相關課程模式擴展到更多學科，讓下一代共同守護海洋。