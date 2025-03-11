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網紅作家蔡潔米呼應央視貼文挨批 暫關IG回覆功能

中央社／ 台北11日電
網紅蔡潔米。 圖／擷自IG
網紅蔡潔米。 圖／擷自IG

時尚網紅作家蔡潔米響應中共官方主張，稱台灣為「中國台灣省」，遭ELLE Taiwan切割，合作品牌也發聲明終止合作，蔡潔米目前已關閉Instagram廣播專區的回覆功能。

在網路社交平台Instagram擁有14.5萬粉絲的專欄作家蔡潔米，日前貼文「台灣是中國的一部分沒有錯，這是國際上的普遍認知，但本省部分民眾不敢面對這個國際現實」。貼文進一步指出「我出國時必定會跟外國友人說明清楚，中華民國已經不存在，台灣是中國的一個省份」。

台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「中國台灣省」貼文，蔡潔米的貼文也引起民眾熱議，與蔡潔米合作的雜誌品牌ELLE Taiwan及保養品牌Amor Fati均於網路上發聲明，表示不再與她合作。

ELLE Taiwan在IG的聲明表示雙方已無合作關係，更強調「她現已非我們的專欄作家，也與公司沒有商業合作」。

Amor Fati則在臉書發聲明，原有計畫與蔡潔米合作，但經內部審慎評估後，決定不合作，Amor Fati並指出「其社群影片內容邏輯錯亂，甚至刻意將『同根同源』混淆為『同國』，試圖以關鍵意見領袖（KOL）身分影響台灣人的認知，誤導視聽」，表示不會與不尊重台灣主權的對象合作。

蔡潔米相關貼文在網路上已看不到，她更將IG廣播專區回覆功能關閉，不過她的臉書粉絲頁置頂貼文則貼出「網路不是法外之地，交流的意義是不同立場也能理性討論」，並說明「任何帶非理性人身攻擊的留言都已蒐證，請自重」。

網紅蔡潔米稱台灣是中國的一部分。 圖／擷自IG
網紅蔡潔米稱台灣是中國的一部分。 圖／擷自IG

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