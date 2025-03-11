「這樣教我就懂」科學探究競賽啟動 解鎖科奧秘等你來挑戰

台南市教育局協辦的「這樣教我就懂」科學探究競賽，對象從國小到社會組，總獎金60萬，每年都看到學生在探究與實作中深化學習，進而培養創新思維與解決問題的能力。網路報名已開始，歡迎所有熱愛科學的朋友踴躍參加，共同探索科學的奧妙與樂趣。

市長黃偉哲大力支持這項競賽，他說，科學是推動社會進步的力量，無論是科技創新、環境永續，還是文化保存，都仰賴科學的思維與應用。市府將持續支持各類科普活動，讓學生與市民都能在探索與實踐中理解科學，讓台南成為充滿科學精神的智慧城市。

今年是台南市第4年協辦此競賽，教育局長鄭新輝說，近3年南市累計參賽件數已超過400件，充分展現學生與教師對科學探究的熱情與投入。科學教育的價值不僅在於知識傳授，更在於啟發學生的思辨能力，讓他們能夠獨立發現問題、分析原因並尋找解決方案。因此，教育局積極推動「科學教育推動計畫」，透過科學親子營、科學闖關活動及科學展覽等多元形式，讓學生在探究與實作中深化學習，進而培養創新思維與解決問題的能力。

競賽計畫主持人黃琴扉教授鼓勵參賽者從日常生活中發現科學現象，勇敢提出問題，建立假設，進行數據收集與分析，驗證假設，最後透過圖文、影片或文字展現研究成果，真正體驗科學探究的樂趣與價值。

「這樣教我就懂」科學探究競賽由高師大、台師大、科工館主辦、南市教育局協辦，報名自即日起到4月10日止。競賽執行長蔣振宇說明，競賽分國小、國中、普高、技高（含五專三年級以下）、教師與大專社會組。國小組限3年級以上學生報名，教師組開放師培生參與，大專社會組與教師組如提交影片作品，將可獲得額外加分。競賽另將舉辦網路票選活動，包括最佳人氣獎、女性桂冠獎、科學勇士獎、科學新秀獎及民眾參與獎等，投票期間為4月15日中午至5月6日，更多詳情可至活動官網：https://sciexplore.colife.org.tw/ 查詢。