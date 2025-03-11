新榮高中盼補救 大成校園如空城

台南市私立新榮高中、苗栗縣私立大成高中將退場，一一四學年度起停招，新榮高中校長陳炳輝昨說，收到公文後，會進一步評估能否補救，也希望教育部能再給學校一次機會。

新榮高中位在台南市柳營區，目前共十名教職員，學生人數為綜合職能科二、三年級共九名，該校曾在九十四學年度拿過ＨＢＬ男子組冠軍，如今面臨退場。

陳炳輝受訪說，近年學校仍積極針對辦學、教育努力，雖有資金缺口，但學校現有資產大於負債，更積極尋求產業資金挹注，教育部若僅單憑學校財務狀況就要求退場，「對學校來說有些不公平」，因此，會等收到正式公文後，進一步研議是否有能夠「起死回生」補救的機會，也希望教育部能夠再給學校一次機會。

大成高中曾是苗栗地方名校，前縣長徐耀昌、現任縣長鍾東錦都是校友，本報記者昨撥打代理校長手機，未能接通。縣府指出，大成校園現況幾乎成空城，二○二二年九月開學時，發現老師被欠薪沒有老師，校方當時將學生轉介其他學校就讀，學校停擺至今。

至於苗栗縣私立龍德家商，因財務改善，免除列為專案輔導學校，龍德校長徐詠芳心中大石頭終於落下，她說，照顧在地學生是龍德存在的理由，校方會努力把學生教好，老師把課上好，行政處理做好。