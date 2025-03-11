苗栗大成、台南新榮 2私中退場

教育部昨日召開私校退場審議會，決議苗栗縣私立大成高中及台南市私立新榮高中未解除專輔，將於一一四學年度停招、該學年度結束時停辦。苗栗縣私立龍德家商則起死回生，經退場審議會出席委員二分之一以上同意免除專輔。退場條例上路迄今，已有六所學校由退場審議會認定退場。

台南市私立新榮高中曾拿過HBL男子組冠軍，如今面臨退場。記者萬于甄／攝影

教育部指出，依私立高級中等以上學校退場條例，龍德家商因財務狀況顯著惡化列為專案輔導學校。但該校透過董事會持續對學校捐資，並健全財務體質，截至改善期間屆滿止，已無退場條例所指財務狀況惡化情形。該校一一三學年度三個年級共有學生一○八人、教師十二名。

大成高中則因財務狀況顯著惡化、學校積欠教師薪資等情形，公告列為專案輔導學校，迄至兩年改善期限屆期，因該校仍有年度預決算未備查，財務部分尚無具體改善事實及相關資料可供作證，且經國教署十度去函催辦，故未獲免除專案輔導學校。新榮高中的部分，因有退場條例財務狀況顯著惡化之情形，公告列為專案輔導學校，到了兩年改善期限屆期仍未改善財務，亦未獲免除。

教育部表示，大成高中學校目前已無學生，新榮高中一一三學年度無新生入學，二、三年級學校共計九名，預計於一一四學年度結束時全數畢業，均無需進行學生安置。

私校工會理事長吳忠春說，本次退場學校董事會成員高比例都不想再挹注資金，只想了解能否處理校產，大成高中情形更加嚴重。龍德家商董事會則是有持續挹注資金，財務狀況看來沒立即問題，學校也積極招生求生存，退場審議會全票通過解除專輔。

全教總理事長侯俊良表示，能解除專輔就代表還有人繼續支持學校，解除專輔後招生情況想必會比現在更好一些。但少子化日益嚴重，學校要繼續辦學，還是要發展出自己的特色，否則若對學生沒有足夠吸引力，學校經營仍會有困難。