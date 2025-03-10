首航成功！教育部御風輪海事實習船 返回高雄母港

教育部斥資16.5億元打造御風輪海事實習船，上月底首航前往日本東京，今天結束海上實習課程返回高雄港泊靠17號碼頭，高科大副校長俞克維前往碼頭接風，迎接首航回國師生，他宣布除東京之外，愛媛縣、鹿兒島縣也都在御風輪規畫的停泊計畫內，御風也將規畫環島海洋教育宣導，實踐我國海洋政策。

御風實習船接替值勤近30年的育英二號，成為教育部的第三艘實習訓練船，且是一艘依據國際公約打造的全新訓練船，造價逾15億元，容納人數大幅增加為250人，包含實習學生200人、船員及教學人員50人。

這艘全新打造、規格先進的御風輪，從規畫爭取建造新實習船到真正完成交船，歷經馬英九、蔡英文、賴清德3任總統，最終完成9680噸、教學及休閒設備俱全訓練船，符合最新入港規格，也增加御風輪停泊港口的選擇。

御風輪設備也堪稱世界一流，除理論教學各類教室、視聽教室外，備有航海、輪機、高壓電等三套全功能模擬系統，1比1實境實習駕駛室，所有實習課程均可於御風輪上完成。

未來國內各級海事學校的航技、輪機科系學生，將配合各階段課程，分梯次登船參與實習訓練課程，今年8月前共規畫10航次，預計合計訓練人次將超過1700人次。

御風實習船今後交由國立高雄科技大學負責營運，下一個航次將在13日再次出發執行第二航次訓練任務，將由國內六所海事高職學生登輪參訓，包括海大附中、蘇澳海事、金門農工、澎湖海事漁業、臺南海事、中華海商等六校預計一共196名學生登船從高雄出發。

御風輪首航2月26日出發經歷5日航程，3日上午掛著我國國旗靠港東京有明碼頭，教育部主任秘書林伯樵趕赴日本東京登船迎接御風實習船師生，當晚舉行盛大歡迎晚宴，包含日華議員懇談會、日本台灣交流協會、駐日代表處、NK日本驗船協會、國立大學協會等相關單位均出席慶賀，揭開台日雙方海事人才培訓及交流的新章。