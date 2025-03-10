教育部擬修行動載具使用原則 教團批：將難題甩鍋學校

教育部今日召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議，未來擬統一保管行動載具。然而，全教總批評草案未回應外界對學生過度依賴手機的憂慮，且缺乏衛福部等單位參與，恐難兼顧學生心理健康，且草案對下課時間管理仍存模糊地帶，保管責任下放至班級也恐產生執行不一問題。學生團體則肯定新增申訴與救濟機制，但呼籲教育部強化數位倫理教育，引導學生正確使用載具，避免全面禁止。

教育部資科司今日召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議，教育部提出的修正草案中，明定學校載具規範應包含的內容，例如上課期間應統一保管載具，並依設備類型區分管理方式等等。然而，全教總認為，教育部修正草案主軸不明確，幾乎未能回應外界近期對於學生過度依賴手機的擔憂與呼籲。

全教總表示，此問題也涉及學生心理健康層面議題，卻似乎未見衛福部等單位的參與，擔心關照層面不夠周全。鑑於3C科技產品對年紀較小孩童健康的負面影響，已有明確的實證研究，全教總指出，多數國中小學教師期待教育部能有明確的校園行動載具使用決策，可惜的是，今天會中的修正草案依舊未做決定，繼續將相關難題甩鍋給學校自行處理。

全教總指，現行使用原則提到「除教師引導學習或緊急必要聯繫時使用外，其餘時間應以關機為原則」，今日的修正草案是「上課期間應禁止使用並由學校或各班統一保管」，反倒產生下課時間有無需要進行規範的模糊地帶。再者，保管權責下放到以班為單位，可能造成鬆緊不一的情形。

全教總提醒，教育部處理修正草案時，應以不造成教師、行政處理上繁雜與爭執，或衍生更多問題為原則。此外，配合修正草案之推動，該有對應的配套措施與相關經費之提供，例如收納盒或收納袋、保管財損風險，教育部應一併思考。

學生團體EdYouth表示，樂見草案中新增管理人員權責、學生申訴與救濟途徑，以及違規處置的規範，確保學生權益在校園中獲得更完整的保障。不過，期望教育部能進一步強化校園行動載具管理原則的核心精神，應側重於數位倫理教育，引導學生正確使用行動載具，而非全面禁止，並針對「數位暴力」及「手機焦慮」等問題，提供相應的指引與心理輔導支持，以確保學生的隱私安全與心理健康。