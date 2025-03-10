台南新榮高中未解除專輔 校方：會積極補救盼起死回生

教育部今日召開私校退場審議會，決議苗栗縣私立大成高中及台南市私立新榮高中未解除專輔，將於114學年度停招、該學年度結束時停辦，對此，新榮高中校長陳炳輝也回應，待收到正式公文後，會進一步評估能否補救，也希望教育部能再給學校一次機會。

新榮高中校長陳炳輝受訪時表示，近年學校仍積極針對辦學、教育這一塊努力，雖有資金缺口，但目前學校現有資產大於負債，更積極尋求產業資金挹注，教育部若僅單憑學校財務狀況就要求退場，「對學校來說有些不公平」，因此，後續會等收到正式公文後，進一步研議是否有能夠「起死回生」補救的機會，也希望教育部能夠再給學校一次機會。

新榮高中位在台南市柳營區，全校目前共10位教職員，學生人數為綜合職能科二、三年級共9名，該校曾在94學年度拿過HBL男子組冠軍，如今卻需面臨私校退場；校方自始至終雖努力突破窘況，但改善期間屆滿仍未獲免除專輔，恐在114學年度停止全部招生，並在該學年度結束時停辦。