苗栗大成、台南新榮兩私中退場 龍德家商獲教育部免除專輔「起死回生」

教育部今天召開私校退場審議會，決議苗栗縣私立大成高中及台南市私立新榮高中未解除專輔，將於114學年度停招、該學年度結束時停辦。苗栗縣私立龍德家商則起死回生，經退場審議會出席委員二分之一以上同意免除專輔。

教育部今天下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會第7次會議，出席委員人數達全體委員人數三分之二，針對三所私立高中職進行審議。教育部表示，苗栗大成高中及台南新榮高中等2校，依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限均已屆期。本次退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定2校改善期間屆滿未獲免除，依退場條例第13條第1項規定，令學校於114學年度停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。

另外，苗栗龍德家商經本次退場審議會出席委員二分之一以上同意，認定已無退場條例第6條第1項各款情形，免除列為專案輔導學校。

教育部表示，依退場條例規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。因新榮高中原任監察人的學者專家已請辭，所以本次退場審議會審議通過加派學者專家1人擔任該校所屬學校法人監察人，後續將依退場條例第12條規定，派任該校經本次會議審議通過的監察人，以強化專案輔導學校的治理。