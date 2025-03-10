快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

私大兼任師鐘點費將比照公校 教團：遲來的正義

中央社／ 台北10日電

教育部擬修法，明定私立大專兼任師鐘點費不得低於公校。高教工會今天表示，全台有2/3私立大專兼任教師鐘點費低於公校，教育部修法將終結「公私脫鉤」亂象，是遲來的正義。

台灣高等教育產業工會舉行記者會，揭露私立大專兼任教師鐘點費「公私脫鉤」的亂象，在高教工會與許多兼任教師多年爭取下，教育部終於研擬修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，讓公私立大專兼任教師鐘點費齊一。

高教工會研究員陳柏謙提到，教育部在2014年訂定「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，讓私立大專兼任教師的鐘點費與公校「脫鉤」；全台約2萬多名私立大專兼任教師，依教育部截至113學年資料，過去10年有2/3（約65校）私立大專兼任教師鐘點費低於公立，其中44校兼任教師鐘點費已凍漲32年。

陳柏謙指出，經高教工會多年爭取，教育部終於即將修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明定私校兼任教師鐘點費支給數額不得低於公立專科以上學校，待辦法修正通過並公告後，將終結這些年兼任教師鐘點費「公私脫鉤」亂象，這也是遲來的正義。

高教工會也呼籲，待教育部修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明確規範兼任教師鐘點費「公私齊一」後，也應嚴格監督目前鐘點費仍低於公校的私立大專，足額調漲兼任教師的鐘點費。

教育部透過文字回應，今年2月19日公告「專科以上學校兼任教師聘任辦法」修正草案，明定私立專科以上學校自訂的鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，並規劃8月1日施行，目前已依法制程序積極辦理修正事宜中。

至於大專校院兼任教師工作權益，教育部提到，已兼顧教育場域的特性，以教師法體系規範。

兼任教師 教育部 高教

延伸閱讀

學校行動載具擬改統一保管 教團：應訂明確條文與罰則

影／土庫商工獲教育部通過 創設雲林第1個高職AI實驗班

被外國人考倒！ 鹽巴為何多一個「巴」字？教育部辭典曝正解

學童「因材網」帳密遭釣魚 教育部澄清：帳密未外洩

相關新聞

學校行動載具擬改統一保管 教團：應訂明確條文與罰則

學生帶手機、智慧手錶到學校引發教學現場管理問題，對此，教育部今日召集地方政府、教育團體召開「高級中等以下學校校園行動載具...

四成大專私校講師費32年未漲 高教工會揭有望終結

全台目前有超過4萬名以上大專校院兼任教師，高教工會今日召開記者會指出，教育部2014年的政策導致許多私立大學鐘點費低於公...

上補習班拚私中 家長望子成龍 補教師：當心成「考試機器人」

少子化時代個個是寶，部分家長為了讓孩子拚私中，還會上補習班去做加強與衝刺，北部一名補習班主任說，家長望子成龍，他們也會適...

少子化私中窄門愈多人擠 民代：不適應想回公立學校也不少

3月是各地私立國中招生季，即便大環境少子化，但雙北指標性私校，今年報名情況依舊夯，家長擠破頭要把孩子送進明星私中。新北教...

國中會考17.5萬人報名 創新低

一一四年國中教育會考已完成報名，全國十八個考區及大陸考場總報名人數計十七點五萬人，再創新低，但更大的招生危機還在後頭。面...

114年國中教育會考5月17、18日考試 17.5萬人報名創新低

受到少子化影響，國中教育會考總報名人數年年創新低。114年國中會考3月8日完成報名，全國18個考區及大陸考場總報名人數計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。