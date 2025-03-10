私大兼任師鐘點費將比照公校 教團：遲來的正義

教育部擬修法，明定私立大專兼任師鐘點費不得低於公校。高教工會今天表示，全台有2/3私立大專兼任教師鐘點費低於公校，教育部修法將終結「公私脫鉤」亂象，是遲來的正義。

台灣高等教育產業工會舉行記者會，揭露私立大專兼任教師鐘點費「公私脫鉤」的亂象，在高教工會與許多兼任教師多年爭取下，教育部終於研擬修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，讓公私立大專兼任教師鐘點費齊一。

高教工會研究員陳柏謙提到，教育部在2014年訂定「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，讓私立大專兼任教師的鐘點費與公校「脫鉤」；全台約2萬多名私立大專兼任教師，依教育部截至113學年資料，過去10年有2/3（約65校）私立大專兼任教師鐘點費低於公立，其中44校兼任教師鐘點費已凍漲32年。

陳柏謙指出，經高教工會多年爭取，教育部終於即將修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明定私校兼任教師鐘點費支給數額不得低於公立專科以上學校，待辦法修正通過並公告後，將終結這些年兼任教師鐘點費「公私脫鉤」亂象，這也是遲來的正義。

高教工會也呼籲，待教育部修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明確規範兼任教師鐘點費「公私齊一」後，也應嚴格監督目前鐘點費仍低於公校的私立大專，足額調漲兼任教師的鐘點費。

教育部透過文字回應，今年2月19日公告「專科以上學校兼任教師聘任辦法」修正草案，明定私立專科以上學校自訂的鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額，並規劃8月1日施行，目前已依法制程序積極辦理修正事宜中。

至於大專校院兼任教師工作權益，教育部提到，已兼顧教育場域的特性，以教師法體系規範。