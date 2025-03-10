校園行動載具規範擬修 教團盼統一標準、分齡管理

教育部今天召開研商會議，討論高中以下學校行動載具使用原則修正草案。與會教團認為，未看到草案在使用和管理上有一致性規範，也未提及分齡管理，和原本的期待落差很大。

現行中小學手機管理規範，主要依據民國108年訂定的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，除教師引導學習或緊急聯繫外，其餘時間都以關機為原則。

立法院去年10月曾召開公聽會，探討如何避免學生在課堂因使用手機，影響學習專注力及學習效率。教育部也依照立法院公聽會決議，研擬修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，今天召開研商會議，邀請各教育團體討論。

國教行動聯盟理事長王瀚陽告訴中央社記者，去年立法院公聽會討論時，原本大家期待對學生在校園使用和管理平板或手機能有更具體規範，但目前草案還是沒看到太大變動，除了停留在位階較低的原則，使用和管理規範仍是交由學校自訂，和大家原本的期待有很大落差。

王瀚陽指出，與會的不少教團希望，對手機、平板等在校使用和管理能有全國一致的執行標準和參考指引，也應依照國中小或高中等不同年齡而有所區分；雖然教育部說之後會有配套措施，提供較好的版本給學校參考，但也希望教育部，到底要從嚴管理還是有條件開放，都應該說清楚。

全國教育產業總工會會後新聞稿指出，現行制度下，不同學校間、不同班級間作法不一，容易導致師生發生對立，這與目前的行動載具規範模糊不清有關，教育部應規定相關處室直接辦理，而非推出草案後仍由各校自行調整。

全教產認為，教育部應訂定明確條文，避免模糊化、實務上可執行外，也應該統一訂定違反規定的罰則；另外，建議使用原則應採取分流、分齡管理，即高中職與國中小分開處理，因高中職學生有更高自主性，國中小學生未成年，自我管理和自律行為尚需教導。