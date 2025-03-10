上補習班拚私中 家長望子成龍 補教師：當心成「考試機器人」

少子化時代個個是寶，部分家長為了讓孩子拚私中，還會上補習班去做加強與衝刺，北部一名補習班主任說，家長望子成龍，他們也會適度提醒家長，別過度強調成績表現，以免壓抑學生的天性，成為淪為「考試機器人」。

台北市補習班老師陳智偉分析，許多家長仍選擇讓孩子進入私立中學，主要考量到私中多為完全中學體系，對未來升學有一定助益。

陳智偉指出，108課綱上路後，公立學校強調素養教育與多元學習，但學生最終仍須面對會考、學測，升學競爭依舊激烈。相較之下，私立學校學業要求較高，課程扎實，家長普遍認為進入私立中學是提升成績的有效方式。

台北市某私中升學補習班主任表示，私立中學的一大優勢在於較低的師生比例，教師能更專注於少數學生的學習需求。此外，許多私中重視外語能力培養，甚至與國外學校建立姐妹校關係，同時提供國際課程，讓學生畢業後更容易與國際接軌。

該補習班主任說明，除了國內升學，部分私校提供AP課程、IB課程或其他國際課程，讓學生有機會申請海外名校。

一名家長劉媽媽認為，私校課程進度較快，許多國中部會提前教授高中課程，讓孩子提早適應升學挑戰。同時，私校多設有專業的升學輔導機制，幫助學生規畫學習方向，甚至提供一對一諮詢服務，讓升學更具優勢。

「私中的學生通常來自相似的家庭背景，家長對孩子的學習態度、價值觀比較一致，讓家長更放心。」該主任表示，相較於公立學校，私立中學的學生組成相對單純，能降低孩子受到外界不良影響的機會。

另一名家長徐媽媽則認為，私立中學的學習環境競爭激烈，讓孩子能夠與優秀同儕互相學習、成長，「在好學校裡，孩子會自然而然進步，這是私校最吸引家長之處。」另一名劉媽媽說，私校學生來自類似的家庭背景，環境較單純，也能降低孩子受到不良影響機會。

私中的嚴格管理也是一體兩面，例如某些私中管理較為嚴格，對服裝儀容、行為規範有高標準要求，可能讓部分學生感到壓力。 一名補習班主任說，有些私中要求住校，好處是避免學生受外界影響，但也可能切斷與社會的連結。