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少子化私中窄門愈多人擠 民代：不適應想回公立學校也不少

聯合報／ 劉懿萱洪子凱張策／連線即時報導
大環境少子化，孩子個個是寶，私中報考情況依舊很熱。本報資料照片
大環境少子化，孩子個個是寶，私中報考情況依舊很熱。本報資料照片

3月是各地私立國中招生季，即便大環境少子化，但雙北指標性私校，今年報名情況依舊夯，家長擠破頭要把孩子送進明星私中。新北教育局長張明文說，尊重家長教育選擇權，也不免憂心若太迷信升學，將磨掉學生熱情，希望家長多關注孩子心理健康，而不是著重在分數與競爭。

新北板橋光仁中學校長陳清煌說，今年報名入學考人數比去年增加，光仁招生280名學生，報考破400人，去年一年級從5班增至8班。陳清煌說，許多家長偏好私中是考量就學環境安全，尤其國中階段孩子進入青春期，私校品德、紀律的管理理念讓家長放心。

中和私校竹林高中校長盧志雄也說，招生460個名額，今年報名多達1200名學生，不排除增班因應。盧認為，108課綱教育政策立意良善，但家長多有升學考量，108課綱讓孩子、家長無所適從，私校反而愈來愈夯。

新北另一家被視為貴族學校明星私中，今年報名也很熱，競爭情況約為7人錄取1人，錄取率低於15%。

台北市老牌私中包含薇閣、再興、延平、東山等校，今年開出的招生名額與去年差不多，詢問度依舊很夯，薇閣除小學直升，開出逾200個名額讓校外生考試；延平中學今年核定名額為495人，扣除教職員子女優先入學5名，將錄取490名新生，校長施雅慧表示，報考人數跟去年差不多，有3800多人報名，必須向金甌女中租用教室開設第二試場才能容納大量考生。

新北市議員黃淑君說，早年確實會有家長來請託希望幫忙爭取孩子進私校機會，她會告訴家長，讓孩子去接受公平競爭，否則即便擠進去了，也會讀得很痛苦。黃淑君說，近年私校篩選制度相當公開透明，幾乎不會有家長再來求助兒女想進私校的選民服務，卻有不少家長來問「孩子在私中不適應，有沒有辦法轉回轄區內公立國中」，想幫孩子尋找退路的家長也不少。

對家長搶攻私中現象，張明文說，私立國中入學機會約占整體的10至15%，僧多粥少，近30年來，私中熱度沒有消減，每個家長、學生需求及條件不同，私中同儕程度較整齊，管得較嚴、對課業要求也高，不同類型學校可滿足不同需求的孩子，也尊重家長用腳投票。

張明文說，新北近年不少私中有辦出不錯成績，讓新北孩子能就近入學，不用再赴北市讀私中，要提醒家長，必須尊重孩子的學習興趣、動機，幫孩子選擇適合的學校更重要，別太迷信升學，若太早讓孩子把學習熱情磨光，甚至失去快樂，反而違背教育本質。

108課綱 升學 少子化 私校

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