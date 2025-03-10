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國中會考17.5萬人報名 創新低

聯合報／ 記者李芯／台北報導
114年國中會考5月17及18日考試，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人。示意圖。本報資料照片
114年國中會考5月17及18日考試，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人。示意圖。本報資料照片

一一四年國中教育會考已完成報名，全國十八個考區及大陸考場總報名人數計十七點五萬人，再創新低，但更大的招生危機還在後頭。面對少子化愈來愈嚴重，教團建議降低班級人數，確保學生獲得更優質的學習環境。

一一四年國中會考於五月十七及十八日考試，經全國試務會統計，全國十八個考區及大陸考場總報名人數計十七萬五二四七人，較去年少了約一點七萬人，高中免試入學總名額也創十二年新低，總計十八萬八三一六名。

報名人數降低，是否讓高中變得「好考」？全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，競爭性確實可能略微下降，但會有地區性的差異，特別是所謂明星學校仍可能維持高度競爭。

全教總建議減少班級人數，確保學生獲得更優質的學習環境。巫彰玫指出，一一四學年度國立高中班級人數上限為卅四人，部分地區已調降，如嘉義縣市多數國立高中均再減少一至兩人，花蓮普高調降至卅三人、技高為卅二人。

直轄市僅台北市公立高中上學年調降至每班卅四人，新北市及高雄市本學年度跟進，其餘三都仍維持卅五人。至於私立學校，目前僅國教署主管的私校及台北市私校有調降班級人數。學校除了調降班級人數，還應積極發展辦學特色，並研議適當且有效的招生策略。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德指出，今年會是近來最低點，明年開始學生人數會回升，二○三六年起將面對最大的招生危機，學生人數會一去不回。

温順德表示，少子化勢必衝擊私校招生，加上政府對技職學校推廣不足，私立高職會變得更加弱勢。且不只私校，偏鄉公立高職已有非常多學校未招滿。

國中教育會考 少子化

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