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114年國中教育會考5月17、18日考試 17.5萬人報名創新低

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114年國中會考5月17及18日考試，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人。示意圖。本報資料照片
114年國中會考5月17及18日考試，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人。示意圖。本報資料照片

受到少子化影響，國中教育會考總報名人數年年創新低。114年國中會考3月8日完成報名，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人，報名人數最多的三個考區分別為新北、中投及台北考區。全國試務會提醒，考生應於4月11日收到准考證，4月14、15日可申請資料勘誤。

114年國中會考5月17及18日考試，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人，報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人、中投考區2萬7135人及台北考區2萬201人。去年報名人數19萬2127人，今年較去年少約1.7萬人，再創新低。114年國中教育會考詳細資訊，請上國中教育會考網站查詢

全國試務會表示，特殊身分考生共7389人，包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女。各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8336人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，提醒申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

全國試務會提醒考生，4月11日寄發准考證，集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月14及15日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為每日上午9時至12時、下午1時30分至5時。

考生如不及於上述第一階段勘誤時間完成資料勘誤，或於第一階段勘誤後有新增勘誤需求，請於5月17至18日每日考試期間，至考場試務中心辦理第二階段勘誤。

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