快訊

被關52天終於能回家！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

致命傷曝光！雲云董座揮刀砍死技術長 下周將解剖釐清死因

笑不出來了？美「迷惑系」網紅南韓鬧事踢鐵板 被控多項罪名恐關10年

屏縣國小校長霸凌老師案成立 師嘆施暴者仍穩坐高位

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經評議後霸凌案「成立」。圖／取自學校臉書
屏東縣一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經評議後霸凌案「成立」。圖／取自學校臉書

屏東縣一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經屏東縣政府職場霸凌申訴處理評議會決議後，此霸凌案「成立」，教育處表示，將依規定進行議處。記者致電林姓校長，但並未接電話；蔣姓老師則在臉書寫道，「無言、無奈，但至少真相被揭露了。」

蔣姓老師去年6月向屏東縣政府正式提出職場霸凌申訴，經9個月後評議會評議結果為霸凌案「成立」。蔣姓老師在臉書寫道「終於，調查結果出爐，霸凌成立…可現實卻是，我依然必須每天面對那個施暴者，她依然穩坐高位，毫髮無傷。」

蔣在臉書上指出，事件起因是廠商供應營養午餐時誤將肉包配送到素食餐，讓吃素師生誤食而身心受創，他向校方反映，廠商竟要脅要停止供餐，校長則要他不要把事情鬧大，要求接受補償。他拒絕後校長便開始霸凌，在公開場合批評他，甚至放任廠商代表在協調時拍桌咆哮。

蔣指出，林姓校長的霸凌行為多樣，包括公開羞辱與孤立、行政刁難、製造內部矛盾、打壓專業成就等，以至於11至17人規模的小學校，竟有9名正式教師申請調校，其中不少是資深教師，而代理教師的流動率也居高不下。

縣府教育處表示，該案評議結果周間已送達申訴人及被申訴人，雙方當事人如有不服申訴評議決議者，得於法定期限內，依規定提出行政救濟。縣府也將依據「屏東縣政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點」規定，對霸凌案決議成立的當事人進行懲處、調整職務、教育訓練或其他適當來處理，若當事人不服，仍可依規定提出救濟。

代理教師 屏東縣政府 職場霸凌

延伸閱讀

雲云科技技術長遭刺死霸凌錄音檔流出 北巿勞動局下周一勞檢

遇害雲云技術長離職信稱遭董事長霸凌 57分鐘會議錄音檔揭露過程

雲云董事長砍死技術長、轉加護病房 死者妻知夫受霸凌「焦慮還失眠」

霸凌被害人？校園割頸案「乾哥」女律師嗆犯保人員別亂講

相關新聞

拋「市立大學」做參選起手式？劉和然：成新北施政大腦

新北市副市長劉和然被外界認為是新北市長侯友宜欽點接班人，他日前接受專訪提出「市立大學」構想，被指是參選2026新北市長起...

屏縣國小校長霸凌老師案成立 師嘆施暴者仍穩坐高位

屏東縣一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經屏東縣政府職場霸凌申訴處理評議會決議後，此霸凌案「成立」，教育處表示，將依規定進...

響應國際數學日 科教館發起用愛因斯坦磚藝數拼貼挑戰

每年3月14日是聯合國教科文組織（UNESCO）制定的國際數學日（International Day of Mathem...

瘋搶私中／高壓課程擊潰孩子自信？家長選校該做3評估

校園霸凌、升學壓力，私校成了家長首選，近2年，明星私立國中報考人數屢創新高。專家學者提醒，私校高壓課程、同儕競爭激烈，應先瞭解公校與私校差異，不要一窩蜂把孩子往私中送，且要注意「大魚小池效應」，事先做好3項評估，以免孩子學習自信被擊潰。

巴頭、推摔都觸法 南市要求各幼兒園張貼「虐童零容忍」海報

台南市政府為確保幼兒園全面落實正向管教，教育局製作並發送「虐童零容忍」海報，分為教保服務人員版與機構負責人版，要求各園將...

影／土庫商工獲教育部通過 創設雲林第1個高職AI實驗班

為滿足科技人才培育需求，雲林縣國立土庫商工申請創設雲林縣第1個高職AI實驗班，獲教育部審核通過，預定今年開始招生，因應未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。