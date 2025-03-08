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響應國際數學日 科教館發起用愛因斯坦磚藝數拼貼挑戰

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國立台灣科學教育館本周末也規畫「愛因斯坦磚」藝數拼貼活動響應國際數學日。圖／科教館提供
國立台灣科學教育館本周末也規畫「愛因斯坦磚」藝數拼貼活動響應國際數學日。圖／科教館提供

每年3月14日是聯合國教科文組織（UNESCO）制定的國際數學日（International Day of Mathematics)，亦可稱為 π Day。全球最大的數學專業團體——國際數學聯盟（IMU）號召全球超過107個國家一起跨國慶祝，國立台灣科學教育館本周末也規畫「愛因斯坦磚」藝數拼貼活動響應此節日。

科教館與中華民國數學會自2021年起至今，已是第5年辦理大型慶祝活動響應，今年選在數學日前的周末，3月7日至8日舉行兩日的慶祝活動，為呼應今年的主題「Mathematics, Art, and Creativity 數學、藝術與創意」，此次活動圍繞在「愛因斯坦磚」這個新穎的數學形狀去設計規畫，要帶大家一起體驗如何用它一起「藝數拼貼」砌出美麗牆面。

科教館指出，在數學上，常見的形狀如正方形或六邊形，鋪設時會形成規律重複的排列。2023年時，數學家發現了一種「帽形」的愛因斯坦磚，能夠在不重疊且無缺損的情況下，完全覆蓋整個平面，無論如何平移都不會產生周期性的重複，打破了過去的認知。這項發現不僅影響數學，也可能應用於材料科學、晶體結構與資訊加密等領域。

因此，科教館與中華民國數學會今年特別選定愛因斯坦磚作為活動主角，讓大家挑戰如何不重複的連結拼貼，並從完成圖感受數學的創意及藝術之美。慶祝活動涵蓋館內4個樓層的遊數嘉年華、包含2場音樂劇演出及8場MathTalk專題講座的魔數廣場，還有13場藝數工坊和不定時的展場，更有13道數學習題的數學解謎，跳脫以往只有闖關集章的模式，這次想要過關還要挑戰邏輯推理，讓所有人一同加入這場科教館的數學遊戲，重新認識數學，一同探索數學樂趣。

科教館表示，遊數嘉年華總計有近30個大專院校、數學科普團隊以及數學教具商帶來新奇有趣好玩的數學及科學遊戲、桌遊或操作教具。除此之外在魔數廣場有每日一場的科普音樂劇《她與她的多重頻率》，將以獨角音樂劇的形式，帶領大家重新認識傳奇的好萊塢巨星、也是Wi-Fi與藍牙技術的奠基者—海蒂．拉瑪的故事；還有神奇的魔數表演，揭密神奇的數學魔術！此外，參與MathTalk專題講座將獨家獲得本次活動特別設計出版的愛因斯坦磚磁鐵組。

更多活動訊息，可上科教館官網查詢。

每年3月14日是聯合國教科文組織（UNESCO）制定的國際數學日（International Day of Mathematics)，亦可稱為 π Day。圖／科教館提供
每年3月14日是聯合國教科文組織（UNESCO）制定的國際數學日（International Day of Mathematics)，亦可稱為 π Day。圖／科教館提供
「遊數嘉年華」活動資訊。圖／科教館提供
「遊數嘉年華」活動資訊。圖／科教館提供

愛因斯坦 科學 音樂劇

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