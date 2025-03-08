拋「市立大學」做參選起手式？劉和然：成新北施政大腦

新北市副市長劉和然被外界認為是新北市長侯友宜欽點接班人，他日前接受專訪提出「市立大學」構想，被指是參選2026新北市長起手式。他今天參加市府壘球隊集訓時強調，他和市長都是事務官出身，深知市政延續不應被市長任期限制，城市發展難一蹴可幾，若有一個單位長期擔任城市發展的腦中樞，施政就不會有斷層。

劉和然說，自己是學教育出身，他從教育局長、環保局長、副祕書長到副市長，在市府已經18年，市府許多政策專案，都需要委託外部調查與研究，有些案件無法在短短1、2年做出來，需要長期研究，形成一個「城市學」。

少子化，各界對成立大學有疑慮，劉和然強調，這所市立大學不是只招收18歲高中職畢業生，主要的精神在「回流」，很多老師、公務人員都需要在職進修，以利市政推動，新北市也有許多社區大學、勞工大學、婦女大學與松齡大學，都可以由這所「市立大學」整合，包括師資培訓等都能加入。

另新北市在陽明山公務人員訓練中心因為整修暫時無法使用，也有不少人認為「市立大學」可以銜接人才培訓的重要單位。

劉和然說，未來10年、20年變化太快，他的起心動念，就是這所大學可以作為市府幕僚與大腦的角色，可以系統性研究這座城市的未來發展，畢竟縣市長有任期限制，如果這所大學能長期觀察一座城市，絕對有利施政規畫。

劉和然也舉新北大巨蛋為例，新北市就成立小組研究，透過各種指標展開選址，要在這兩年內動工不易，這時市立大學就能扮演延續施政的重要角色。

劉和然說，這所大學到底要與既有學校結合，還是從0開始打造，或用什麼型態發展、設立哪些學院或科系，因涉及經費等細節，都可以持續討論，但因為財劃法通過，新北市多了財源，除了強化基礎建設，他便以教育的觀點，提出這個構想。

被問到這是參選起手式？劉和然強調，很多政治人物來擔任機關首長，常常想的是下一次選舉，需要一個短期的成效，這沒有錯，但侯市長跟他都是事務官出身沒有任期限制，希望建構的是一個長治久安的制度，可以8年、10年擘畫一座城市的願景。