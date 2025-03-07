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巴頭、推摔都觸法 南市要求各幼兒園張貼「虐童零容忍」海報

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局加強宣導虐童零容忍。圖／台南市教育局提供
台南市教育局加強宣導虐童零容忍。圖／台南市教育局提供

台南市政府為確保幼兒園全面落實正向管教，教育局製作並發送「虐童零容忍」海報，分為教保服務人員版與機構負責人版，要求各園將其張貼於教室、行政辦公室等顯眼處，提醒教保服務人員應遵守規範，不得體罰或不當管教幼兒，而機構負責人則需善盡管理與輔導之責。

市長黃偉哲強調，幼兒是父母的心肝寶貝，幼兒園必須提供安全、快樂的學習環境，確保每位幼兒都能受到良好照顧。虐童零容忍政策是台南市一貫立場，不容任何違規行為發生。

教保服務人員在第一線與幼兒接觸，若因情緒失控或錯誤的教育觀念，可能會違反幼照法及相關法規，進而觸法。透過海報張貼，能夠不斷提醒教職人員切勿因一時衝動而後悔莫及，同時也提醒機構負責人應加強園務管理，確保人員適當輔導，避免影響園所聲譽。

教育局長鄭新輝表示，在幼兒園違法行為的調查過程中，常有行為人辯稱不知已觸法。因此，透過海報清楚列舉常見的違法行為，包括打頭、推頭，捏、捶、抓、推、摔、壓身體部位等，這些行為皆屬不當管教，且嚴重者可被檢舉並依法裁罰。若經查證情節重大，行為人最高可被處以60萬元罰鍰，且終身不得再於教保機構任職。

此外，對於幼兒園負責人的管理責任，政府亦設有嚴格規範。若園內發生嚴重違法事件，經查證屬實，負責人最高可處以6萬元罰鍰，並可能面臨減招、停招，甚至停辦或廢止設立許可等處分。

各園負責人須落實日常巡堂，定期抽查監視器畫面，並主動關懷幼兒學習與生活狀況，觀察是否有拒學等異常行為，及早發現問題並提供適當輔導，以確保幼兒的安全與福祉。

台南市教育局印製虐童零容忍海報。圖／台南市教育局提供
台南市教育局印製虐童零容忍海報。圖／台南市教育局提供
台南市教育局印製虐童零容忍海報。圖／台南市教育局提供
台南市教育局印製虐童零容忍海報。圖／台南市教育局提供

幼兒園 教育局 虐童

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