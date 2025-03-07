為台積電推免遷戶籍入學 高市教育局：無優先順序

因應台積電高雄設廠進度前置作業及員工子女的就學需求，高雄市教育局提供免遷戶籍入學方案，台積電員工可持在職證明等文件辦理國中、國小和公立幼兒園的入學手續。

對於媒體報導，教育局在廠房設置期間提供免遷戶籍入學方案，遭質疑「開方便之門」，擠壓其他學童就學權益。教育局回應，台積電員工子女入學方案不含總量管制學校，公立幼兒園報名仍需抽籤，無優先順序。

教育局說明，由於台積電員工尚未辦理戶籍遷移，但其子女有就學需求，因此提供113及114學年度的入學方案。只要台積電員工和子女在高雄有居住事實，可持在職證明及教育局公文至高雄市國中、國小辦理報到及公立幼兒園報名抽籤，並無優先順序。

教育局表示，為維護總量管制學校既有的正取及登記入學學生的就學權益，提供給台積電的入學方案排除總量管制學校；公立幼兒園仍需參與抽籤等作業。自115學年度起，設籍入學。

此外，高雄市政府因應地區科技產業「S廊帶」的成形，針對不同學齡段，增建幼兒園，新設藍田國小、改建楠梓國小、規劃改建油廠國小校舍，並啟動文小15與文中14設校規劃等，同時爭取設立高科實中，提供幼兒園至高中的一貫制教育。

教育局表示，配合科技業進駐時程，高科實中國中小部提前至114學年度開始招生，借用右昌國中校舍，國小部、國中部各招收3班，以應對短期入學需求，為高科技人才子女提供適切的入學管道。

台積電目前規劃在高雄設置5個廠，負責2奈米先進製程，廠址選在前中油高雄煉油廠，廠區劃為南部科學園區楠梓園區，總面積175.3公頃。P1廠預計今年開始營運、P2廠預計明年量產；另外，P3廠計畫已於去年7月通過環評，P4、P5廠5日甫通過環評。目前，P1廠員工陸續進駐，第2批台積電P2廠約1500至1600名員工也將進駐。