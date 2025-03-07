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影／土庫商工獲教育部通過 創設雲林第1個高職AI實驗班

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，讓學生可盡情創AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，讓學生可盡情創AI、學AI。記者蔡維斌／攝影

為滿足科技人才培育需求，雲林縣國立土庫商工申請創設雲林縣第1個高職AI實驗班，獲教育部審核通過，預定今年開始招生，因應未來教學，除購置輝達軟體更新電腦打造完善的AI教室，將引進國內科大優良師資，從基礎到實驗課程一條龍教學，提供高職生投入AI科技升學、就業的新管道。

校長吳星宏說明創設雲林第1個AI實驗班，主要因近年來發現就讀該校資料處理科的學生暴增，年年滿額，且學生對人工智慧、資通安全的需求增加，為因應當下產業面臨數位轉型升級的關鍵時刻，人才培育刻不容緩，因而去年展開籌備並自行挹注經費，添購輝達軟體全面更新電腦AI化，進而向教育部申請獲審核通過。

吳星宏說，學校現有資料處理科已具備AI化的雛型架構，除電腦更新，老師集思廣益，從基礎理論到技術實驗，設計出11門教學科目，並請專人設計掀蓋式的電腦兩用課桌椅和實驗場域，軟硬體全面升級，打造新穎的「AI教室」，同時與國內科大及產業合作引進師資及業師，滿足實驗班學生的求學需求。

多功能實驗教室及多媒體專業教室已完成，搭載高效能電腦設備，支援資料分析、程式設計與模擬訓練，作為AI實作與跨領域課程的教學空間，實習科主任何旭憲指出，AI日新月異，未來將以3年為1期持續更新設備，包括機器人及專業級工作站等相關設備，讓學生在學習過程中能與業界接軌。

吳星宏指出，第1屆AI實驗班預定招收34名，先以免試入學錄取資料處理科之後，再以相關科的成績進行審查通過者即可進入實驗班。雲林也邁向智慧城市，尤其矽品等科技大廠進駐雲林，人才需求大，該校超前部署，打造優質培育環境，將來不論升學或就業將提供新的管道。

土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，各式各樣的軟體，讓師生盡情共創AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，各式各樣的軟體，讓師生盡情共創AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工校長吳星宏說明AI實驗班的創設過程和未來。記者蔡維斌／攝影
土庫商工校長吳星宏說明AI實驗班的創設過程和未來。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，各式各樣的軟體，讓師生盡情共創AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，各式各樣的軟體，讓師生盡情共創AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，各式各樣的軟體和機器人設備，讓學生盡情玩AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，各式各樣的軟體和機器人設備，讓學生盡情玩AI、學AI。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，兩用式桌椅，桌面一掀開就可用電腦，像大型的notebook。記者蔡維斌／攝影
土庫商工創設雲林第1個高職AI實驗班，擁有現代化的AI教學實驗教室，兩用式桌椅，桌面一掀開就可用電腦，像大型的notebook。記者蔡維斌／攝影

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