台南市圖書館去年借閱量達1152萬冊 熱門書單出爐

台南市立圖書館公布2024年閱讀統計調查，統計全市借閱冊數達1152萬冊，人均借閱冊數6.2冊，較前1年成長6.8％；讀者年齡層則以35至54歲讀者為主要閱讀族群，借閱數占整體的45％，其次為0至11歲學童，借閱數約24％。另，電子書借閱冊數達66萬7059冊，較2023年增加近67％。

在借閱書籍類別方面，語言文學類仍是台南市民的最愛，年借閱量達512萬冊，占整體44.5%。百鬼夜行借閱次數高達2693次，為語文類借閱榜首；第2名則為暢銷書作家銀河九天所著首席御醫系列；好書得獎榜常客葛瑞的囧日記系列透過中英雙語對照，結合漫畫式圖像的趣味呈現，廣受青少年讀者的喜愛，排名第3位。

武俠小說方面，烽火戲諸侯所著的劍來系列和鄭丰所著的綾羅歌系列分別為第1名與第3名，金庸小說多年來仍為領頭地位，倚天屠龍記奪得榜眼，第4至7名也皆由金庸小說包辦，另外黃易的大唐雙龍傳、日月當空、武唐近幾年借閱次數也是高居不下。

在不分類別的單冊借閱排行榜中，則以大師兄所著「火來了，快跑！」奪冠；第2的是由羅伯.狄保德所著「蛤蟆先生去看心理師」，多年來都是排行榜上的熱門書籍；岸見一郎與古賀史健兩位作者合著的被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導居排行榜第3名。

其他各類借閱冠軍分別是哲學類蔡康永的情商課系列、宗教類血型小將ABO、科學類哆啦A夢科學任意門系列、應用科學類貓咪超有事系列、社會科學類只是開玩笑，竟然變被告系列、史地類如果歷史是一群喵系列、世界史地類世界史偵探柯南系列、藝文類百鬼夜行系列、漫畫類則是名偵探柯南系列。

依年齡來看，樂齡讀者最愛仍以財經週刊雜誌為主，前5名分別是國語日報週刊、今周刊、商業周刊、先探與財訊。

兒童書排行榜以X尋寶探險隊系列最受歡迎，借閱次數高達2萬6965次，藉由主角小航的尋寶日記，帶領孩子踏入有趣且充滿益智解謎的世界，從中學習到歷史與地理知識；其次是怪傑佐羅力系列及神奇柑仔店系列。

0至5歲讀者借閱圖書前5名為野貓軍團系列、Peppa's系列、大排長龍系列、超神奇系列及小企鵝系列。

2電子書借閱冊數達66萬7059冊，較2023年增加近67%。電子書熱門排行前5名分別為蛤蟆先生去看心理師、原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則、不便利的便利店、被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導及窮查理的普通常識：巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學。

因應數位時代，南市圖積極推動多種電子書平台，包含電子書、電子雜誌與電子資料庫等，並設有布可星球主題專區，學生能夠輕鬆便利地透過線上數位資源學習。