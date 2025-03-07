台積電員工子女免設籍入學惹議 高市教育局：僅個位數申請

台積電高雄廠5座廠房將聘用8000多名員工，高雄市教育局在現階段廠房設置期間，提供員工子女免遷戶籍，只要拿出台積電員工證，即能到國中小學就讀及到公幼抽籤，遭質疑為台積電開方便之門，引發其他家長不滿。教育局今回應，擔心員工臨時到高雄找房子不方便，所以啟動緊急應變措施，但這項申請只限2個學年度，至目前申請人數也僅個位數。

教育局近期針對台積電子女提出一項入學措施，只要拿出台積電員工證、在職證明等提出申請，限113年和114學年2個年度可提出申請。

不過進駐高雄科技大廠不只台積電，遭外界質疑獨厚、量身訂作，其中公立幼兒園弱勢優先，身心障礙、中低收入戶、原住民及特殊境遇符合資格就能報名抽籤，恐形成排擠效應。

不過教育局強調，公幼只限114學年，尚未開始申請，不清楚是否會有人提出申請，另外，國中小也排除總量管制學校，至目前申請僅有個位數，115學年度起，公幼需參與抽籤等作業，國中小設籍才能入學。

教育局指出，因應台積電員工子女入學需求，考量員工及其子女可能來不及辦理戶籍遷移，為維護就學權益，提供2個學年度入學方案，只要在高雄有居住事實者，就能持公司在職證明及教育局公文到國中丶國小學校辦理報到及公立幼兒園報名抽籤，無優先順序。

教育局說明，高雄市政府因應地區科技產業S廊帶成形，針對不同學齡，增建幼兒園，新設藍田國小，改建楠梓國小、規劃改建油廠國小校舍，啟動文小15與文中14設校規劃等，同時爭設高科實中，提供幼兒園至高中一貫制教育。