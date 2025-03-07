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NPO看過來 「青年暑期社區職場體驗計畫」提案今開跑

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
去年參與計畫青年陳沛婷（左）、羅冠貽（右）參與「甜韻糖路」展覽場地布置。圖／青年署提供
去年參與計畫青年陳沛婷（左）、羅冠貽（右）參與「甜韻糖路」展覽場地布置。圖／青年署提供

教育部青年發展署每年辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，由非營利組織提供場域與職缺，讓青年有機會於就學階段進行職場體驗。114年計畫正式開跑，青年署邀請全台從事社區產業、推廣社會公益的非營利組織踴躍提供暑期職缺，自即日至3月17日開放線上提案。

「青年暑期社區職場體驗計畫」是由青年署每年提供300個單位，每單位至多3名體驗學生，讓青年有機會於就學階段進行職場體驗，及早規畫未來職涯方向，同時發揮創意與專業能力，有助於非營利組織發展。

青年署說，去年暑假「台南市文化協會」透過計畫媒合到2名青年學生，分別是來自雲科大視覺傳達設計系陳沛婷，以及台大歷史學系的羅冠貽。陳沛婷負責活動視覺及周邊產品設計，羅冠貽則負責活動規畫、研討會論文及新聞稿撰寫。

兩名學生協助協會辦理多場文化活動及工作坊，並共同籌辦「糖業建築遺址」國際研討會及「甜韻糖路」展覽。展覽於台南市立博物館展出，跳脫傳統文字展示方式，以創意設計呈現，成功吸引大眾關注，觀眾反應超出預期，館方甚至主動提出希望延長展期，讓更多民眾有機會深入了解糖業歷史與文化魅力。

青年署說，在一個半月的體驗過程中，青年學生注入創意及想法的注入，為協會長期關注的文化議題帶來創新想法，並突顯文化傳承的重要性。除了推廣傳統文化外，也有助於提升青年學生往後相關產業就職意願，展現計畫帶來的多贏效益。

青年署說，本計畫提案全程採線上操作，並提供懶人包範例、操作手冊，首次提案也能快速上手。藉由參與本計畫，非營利組織能借助青年創新思維，為組織建立有效率的執行模式，推廣長期關注議題。青年署廣邀全台非營利組織至「RICH職場體驗網」提案。此外提案單位每輔導1名學生，並完成結案報告繳交者，青年署提供1200元輔導費。

「青年暑期社區職場體驗計畫」協助青年參與職前訓練，為日後工作奠定基礎。圖／青年署提供
「青年暑期社區職場體驗計畫」協助青年參與職前訓練，為日後工作奠定基礎。圖／青年署提供

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