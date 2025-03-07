教師壓力大 蔣萬安促行政減量

教師荒難解，第一線教師埋怨除了學校行政工作，還要應付局處索資，壓力極大。台北市長蔣萬安指示教育局幫老師減壓，取消非必要行政工作；教育局表示，會減少書面及線上行政工作量。新北教育局也有類似行政減量計畫，另提供教師心理諮商等多元服務。

北市教育局統計，113學年度懸缺教師數共1868人，包含高中職575人、國中568人、國小725人；新北國高中小仍有32校開缺30多名，幾乎都是3招以上，有學校已31招，更多學校無人報考。另外全國中小學也掀教師荒，近年有近7成以上儲備師資不願投入正式教職。

蔣萬安本周市政會議表示，取得教師資格年輕人不應徵教師，原因包括薪資太低，主計總處公布去年薪資統計，全體員工每人每月薪資平均6萬984元，但經常性薪資平均4萬6450元，很多老師當然會質疑為什麼要任教，「市府至少可以減少行政工作」。

新北教育局已建置全國第一套大數據辦學系統，也推動數位轉型，轉化各項行政業務線上作業；另提供教師諮商、危機事件安心服務、心理健康研習活動等，協助教師紓緩身心壓力。

北市教育工會理事長李惠蘭感嘆「行政工作超乎想像多」；大安區仁愛國小校長林其賢認為，學校常有調查、統計，好讓教育局擬定政策，教育局、學校端都可善用數位科技表單彙整，減少紙本行政作業。

北市教育局副局長陳素慧表示，北市是全台唯一沒有學校評鑑的縣市，僅有「學校品質保證」系統，且電子化不需書面文字資料；也建置有酷課App，有調查需求會盡量透過App直接問家長，線上減少行政工作，後續會徵詢如何再精進。

「蔣萬安為老師減壓無濟於事，不如直接加薪。」全國代理教師工會理事長黃湘仙說，新北減授節數但沒加給，教育局在學校許多業務沒配套也是負擔。她建議學校行政專職化，由高考人力補上專才專用，否則代理教師敘薪8月上路，6月教甄後，雙北教師荒將更嚴重。