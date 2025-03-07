聽新聞
0:00 / 0:00

台中公幼女師涉虐童 教局：停聘調查

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
圖為校園虐童示意圖。圖/AI生成
圖為校園虐童示意圖。圖/AI生成

台中烏日某公幼傳出女師故意翻倒女幼生座椅、以櫥櫃門夾手懲罰，害幼生手挫傷，痛到哭，市議員蕭隆澤痛批，該師曾涉虐童、如今又遭投訴，質疑市府放任不管。教育局表示，查獲不法必嚴懲，另該師涉其他違規事項，移檢方查辦。

市議員蕭隆澤反映，涉案女師7年前曾涉虐童案被調職，今年又遭投訴，涉在2月12日起連3天針對同一名女幼生，故意翻倒該生椅子、害跌坐地上，還拉該生的手去夾櫥櫃門，痛到哇哇叫，受害的女幼生來自單親寄養家庭，監護人是台中市長盧秀燕，質疑市府放任不適任女師虐童。

據查，校方在2月14日發現該女幼生手指頭紅腫，不停哭泣，由醫護協助冰敷，經調閱監視器發現有夾手情事後，立即啟動校安通報上報教育局。

教育局說明，2月18日接獲陳情，隨即展開調查，調取學校2月17日檢視班級監視器發現，該師因2名幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷，已派員調查，並由學校召開教師評審委員會審議，將該師停聘靜候調查。

教育局指出，2月18日接獲訊息，20日召開局內審查小組會議，決議受理及組成調查小組調查，2月24日函請學校停聘該師，正加速調查中。2月25日至3月5日訪談該校人員，調查委員持續撰擬調查報告，該師另涉教學不力、不能勝任工作等情事，也正查處中。

該師也被檢舉，疑似在延長照顧費用收費、午餐退費上有疑義，教育局已派員調查，相關事證將移請地檢署查辦。教育局重申，絕不容許幼兒園教保服務人員對幼生不當對待行為，將持續稽查督導各教育單位。

教育局 監視器 虐童

延伸閱讀

台中某公幼傳女師虐童！遭翻椅、櫃門夾手 教局說話了

中市公立幼兒園師疑以櫃門夾傷幼童手 遭停聘調查

高市幼兒園遭控虐童 教育局：調查若屬實可重罰60萬

高雄幼兒園男童多處瘀青紅腫 園方稱「監視器剛好壞掉」家長怒批惡劣

相關新聞

教師壓力大 蔣萬安促行政減量

教師荒難解，第一線教師埋怨除了學校行政工作，還要應付局處索資，壓力極大。台北市長蔣萬安指示教育局幫老師減壓，取消非必要行...

台中公幼女師涉虐童 教局：停聘調查

台中烏日某公幼傳出女師故意翻倒女幼生座椅、以櫥櫃門夾手懲罰，害幼生手挫傷，痛到哭，市議員蕭隆澤痛批，該師曾涉虐童、如今又...

國教署精進觸法少年返校輔導 提供學生、家長專業諮商

2023年底新北市發生國中生殺人案，民間呼籲完善學生從少年觀護所回到學校的轉銜機制。對此，教育部國教署表示，自113年起...

代理師是否須具結無陸籍身分 教部將向陸委會確認

政府要求軍公教人員簽寫沒有中國身分證明的「具結書」，連日引發討論，代理教師工會指出，代理教師至今未被納入教職體系，不該被...

被外國人考倒！ 鹽巴為何多一個「巴」字？教育部辭典曝正解

中文語義博大精深，一名網友近日在指導外國學生時，對方的一個提問「鹽巴為何多了一個『巴』字？」竟令他一時答不出來，只好發文求助網友。對此，有內行網友解答才知道，原來「巴」是指因乾燥、溼稠而凝結成塊的東西。

台中某公幼傳女師虐童！遭翻椅、櫃門夾手 教局說話了

台中烏日某公幼傳出女師故意翻倒女幼生座椅、以櫥櫃門夾手懲罰，害幼生手挫傷，痛到哭，市議員蕭隆澤痛批，該師曾涉虐童、如今又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。