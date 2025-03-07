台中公幼女師涉虐童 教局：停聘調查

台中烏日某公幼傳出女師故意翻倒女幼生座椅、以櫥櫃門夾手懲罰，害幼生手挫傷，痛到哭，市議員蕭隆澤痛批，該師曾涉虐童、如今又遭投訴，質疑市府放任不管。教育局表示，查獲不法必嚴懲，另該師涉其他違規事項，移檢方查辦。

市議員蕭隆澤反映，涉案女師7年前曾涉虐童案被調職，今年又遭投訴，涉在2月12日起連3天針對同一名女幼生，故意翻倒該生椅子、害跌坐地上，還拉該生的手去夾櫥櫃門，痛到哇哇叫，受害的女幼生來自單親寄養家庭，監護人是台中市長盧秀燕，質疑市府放任不適任女師虐童。

據查，校方在2月14日發現該女幼生手指頭紅腫，不停哭泣，由醫護協助冰敷，經調閱監視器發現有夾手情事後，立即啟動校安通報上報教育局。

教育局說明，2月18日接獲陳情，隨即展開調查，調取學校2月17日檢視班級監視器發現，該師因2名幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中1名幼生的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上，造成幼生手部挫傷，已派員調查，並由學校召開教師評審委員會審議，將該師停聘靜候調查。

教育局指出，2月18日接獲訊息，20日召開局內審查小組會議，決議受理及組成調查小組調查，2月24日函請學校停聘該師，正加速調查中。2月25日至3月5日訪談該校人員，調查委員持續撰擬調查報告，該師另涉教學不力、不能勝任工作等情事，也正查處中。

該師也被檢舉，疑似在延長照顧費用收費、午餐退費上有疑義，教育局已派員調查，相關事證將移請地檢署查辦。教育局重申，絕不容許幼兒園教保服務人員對幼生不當對待行為，將持續稽查督導各教育單位。