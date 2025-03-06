代理師是否須具結無陸籍身分 教部將向陸委會確認

政府要求軍公教人員簽寫沒有中國身分證明的「具結書」，連日引發討論，代理教師工會指出，代理教師至今未被納入教職體系，不該被要求簽署，教育部表示將向陸委會確認。

中國國民黨籍前立法委員陳學聖在臉書發文，質疑政府要求「自白」立具結書，聲明沒有中國戶籍、護照、身分證、定居證、居住證等，絕大多數軍公教人員敢怒不敢言，擔心升等不過、論文被刁難、拿不到學術補助等，但也有教授公開拒填，呼籲政府收回侵害人權的命令。

教育部日前解釋，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸關係條例）」，台灣人民如果在中國設有戶籍、領用中共身分證或護照，將喪失擔任公職的權利。

然而，全國代理暨代課教師產業工會（以下簡稱工會）今天發布聲明，認為代理教師至今未被政府明確納入教職體系，卻也被要求具結無中國身分，教育部應說明其法律依據與角色定位，避免執行端濫權，影響代理教師聘任權益。

工會並稱，已有基層教師遭學校人事主任施壓「不簽就要懲處」，代理教師聘期僅一年、缺乏職業保障，不該遭受這樣的威脅。如果政府希望比照正式教師規範管理，就應同步給予相應的法律身分和福利。

對此，教育部今天傍晚重申，是依據陸委會日前發函，軍公教人員申領中國身分證件，違反忠誠義務，已對國家安全及公務安全維護造成高度風險，教育部負責向公立各級學校所屬人員宣導並請具結。

至於代理教師是否無須填寫，以及公立學校所屬人員因故無法簽署具結書時應如何處理等。教育部表示，因陸委會發函並未進一步說明，教育部將向陸委會了解確認，再辦理後續事宜。